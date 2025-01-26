新华社吉隆坡1月25日电 通讯丨绽放迷人的东方魅力——中国现当代德化白瓷艺术品走进吉隆坡

新华社记者王嘉伟 李奕慧 毛鹏飞

“这些作品的工艺堪称世界级，”马来西亚艺术学院美术系主任刘清华24日在参观中国德化白瓷艺术展时对记者说，“起初，我以为仕女身上薄如蝉翼的白裙是布料，细看之下才发现竟是陶瓷制作，精细的纹理和质感令人叹为观止。”在他身后，福禄仙翁、天女散花、自在观音等白瓷作品依次陈列，件件凝脂如玉、清雅澄明。

当天上午，“中国白——中国德化白瓷艺术”展览在马来西亚吉隆坡中国文化中心开幕，来自中马两国政府机构的代表和各界嘉宾约百人出席开幕仪式。

此次展览由中国文化和旅游部主办，中国国家博物馆、福建省文物局、吉隆坡中国文化中心与德化县人民政府共同承办，汇聚了40余件组现当代德化白瓷艺术品，通过“芳华”“花语”“祥和”“风骨”“神话”“新境”六个章节，向马来西亚观众拆解德化白瓷的工艺技巧、文化意蕴与艺术美学，传递中华陶瓷艺术的独特魅力。

走进展厅，白炽灯照耀下的德化白瓷作品显得更加明净典雅。“德化白瓷，是中国陶瓷艺术的瑰宝，以其洁白如玉、温润如脂而闻名于世。”展厅一侧墙上的介绍这样写道。

追溯历史，自宋元时期起，德化白瓷便远渡重洋，行销至东亚、东南亚乃至欧洲，沿着贯穿古今的海上丝绸之路走向世界。其“白如雪、明如镜、润如玉、透如绢”的质感深受各国喜爱，被誉为“中国白”。如今，历经岁月磨洗，德化白瓷历久弥新，匠人们在传承传统技艺的基础上大胆创新，无论是在取材用料与工艺技巧，还是在造型刻画、表现手法等方面均不断推陈出新，再度绽放迷人的东方魅力。

展览现场，观展嘉宾纷纷驻足于一尊身着霞帔、手持如意的妈祖雕像前。展览策展人、中国国家博物馆研究馆员王月前介绍说，这尊通体粉色的妈祖造像便是德化“中国白”的极品“孩儿红”，在光线映照下会呈现如婴儿肌肤般粉嫩透红的质感。

马来西亚国家团结部秘书长哈斯诺尔在雕像前连声称赞其精湛工艺。他仔细观察后不禁发问，这件精美的作品需要多少时间才能完成。王月前答道：“雕刻和打磨这件作品大约需要三个月，‘孩儿红’这种窑变瓷在完成之前，可能会经历无数次失败。每一件完美的作品背后，都凝聚着匠人对精益求精的执着追求。”

据介绍，本次展览侧重展示现当代德化白瓷珍品。“即使在传统题材的呈现上，我们也选择了更具朝气和创新精神的年轻艺术家的作品，”王月前说，“我们希望将更多现当代艺术作品推向海外。”

“每件作品都独具特色。我认为，这类展览是向两国年青一代介绍彼此文化的良好平台。通过了解每件作品背后的故事，我们能够帮助他们更好地理解文化发展和社会变迁，”哈斯诺尔说，“我希望这类展览能够吸引更多马来西亚人了解中国艺术，并促进两国文化交流。期待未来能够开展联合项目，将马中两国艺术融合起来并创作更具吸引力的作品。”

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