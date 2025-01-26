新华社雅典1月25日电 通讯｜群山之上新地标——中希合作推动希腊绿色能源转型

新华社记者陈刚

在希腊北部色雷斯地区的群山上，四座风力发电场已成为当地地标性建筑。由中国国家能源集团国华投资欧洲公司主导的色雷斯风电项目，是中希双方在可再生能源领域合作的缩影，这一项目正在为希腊加快能源转型、减少碳排放提供重要助力。

在国际清洁能源日前夕，国华投资欧洲公司副总经理乌巴特在接受新华社记者采访时表示，色雷斯风电项目是在2018年中希两国签署“一带一路”合作谅解备忘录后启动的，是中国在希腊投资的首个风电项目。项目包括四座风电场，共有34台风力发电机，总装机容量达到78.2兆瓦。

色雷斯风电项目自2019年开始运营以来，每年发电约1.6亿千瓦时，可满足超过3万户希腊家庭的用电需求。乌巴特说，这一项目每年减少约15万吨二氧化碳排放，节约5.3万吨标准煤，相当于种植36万棵树，为推进希腊能源转型作出显著贡献。

国华投资欧洲公司开发经理康斯坦丁诺斯·卢基季斯说，希腊的地理位置和自然条件为光伏和风能等可再生能源的开发提供了得天独厚的优势。他还高度评价两国在可再生能源领域的合作，认为可再生能源项目开发可以优化希腊能源结构，提升能源独立性，减少化石燃料进口，这不仅能够有效降低能源成本，还能推动投资与创新，创造更多就业机会，从而促进经济增长。

希腊近年来加速向可再生能源转型。根据希腊政府最新修订的能源与气候计划，2030年可再生能源发电占比将提高至75%，到2035年进一步提升至95%。希腊风能协会的统计数据显示，2023年风电在希腊全国发电占比达到23.5%。

目前，包括中国国家能源集团、三峡集团等中国企业都在积极参与希腊可再生能源领域的投资建设。中希合作不仅有效推进各自绿色转型，也为双方经济发展注入了活力。

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