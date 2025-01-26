当地时间1月19日，在肯侨团联合举办的“温暖迎春·共庆中国年”“中国年 在一起”内罗毕中国春节庙会在肯尼亚首都内罗毕双河购物中心广场举行。在肯20家侨团、侨资企业及旅肯华侨华人、外国友人等近万人参加庙会。

庙会现场，红灯高挂，年味十足。人们可以欣赏舞龙舞狮、传统歌舞、少林功夫、杂技、变脸、古筝演奏等文艺表演，品尝春卷、饺子等中国传统小吃，体验拓印年画、面塑、写“福”字等春节习俗。

中国驻肯尼亚大使郭海燕在现场致辞中表示，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，为全球文化交流与融合注入新活力。中方愿以春节文化为纽带，与世界分享中国智慧，共同践行全球文明倡议。

肯尼亚性别平等、文化艺术和遗产部常务副部长巴希尔致辞表示，中国庙会不仅仅是一场节日庆祝活动，更是深化肯中文化交流的桥梁。“在这里，我感受到希望、繁荣和团结。肯中两国通过文化合作，取得了许多令人瞩目的成就，而这些成就源于共同的价值观与相互尊重。”

肯尼亚肯雅塔大学孔子学院本土教师本森在接受记者采访时说：“通过庆祝中国春节，我们可以了解中国美食、中国文化、中国文化遗产。所以这对我们来说是一个了解中文的机会，尊重其他民族文化并借鉴学习。这有助于我们更好理解文化在全球社会的重要性。这也是肯尼亚和中国加深经济社会合作的机会。让我们给肯尼亚人一个了解中国文化的机会，也让他们了解中国人是如何融入他们的社会的，了解中国人的生活方式。通过这些，我们也能向他们学习，从而提升我们的文化、健康水平，加强肯中之间的经济合作。”

记者：黄炜鑫

摄像：黄炜鑫、孟令尧（内罗毕大学孔子学院志愿者教师）

剪辑：苏缨翔

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