新华社开罗1月25日电 通讯｜中国游客助力埃及旅游业发展

新华社记者姚兵

临近春节假期，位于开罗市中心的埃及国家博物馆人流如织。纳尔迈调色板、左塞尔法老雕像等著名文物前，游客络绎不绝。古埃及法老图坦卡蒙黄金面具展厅入口处，想要一睹古埃及法老风采的游人更是汇聚成一条蜿蜒长龙……

埃及中文导游艾哈迈德·苏卜希最近忙得不可开交。“来埃及的中国游客数量明显增多，我常常要忙到深夜。尽管很辛苦，但能向远道而来的客人介绍埃及文化，是一件充实而愉快的事情。”

来自湖北的游客冀斯琦在游览金字塔和参观博物馆外，还计划前往埃及南部的卢克索和红海边的胡尔加达。

来自上海的游客方子璇和李黄鑫则选择了一条相反的路线，在体验完红海浮潜和卢克索热气球后，他们来到开罗，给为期一周的旅行画上句号。“我们会考虑再次来埃及，因为这次只是辗转于各个城市之间，很多景点还没有逛，也没有深入了解当地的风土人情。”

埃及总理马德布利1月1日表示，2024年埃及接待的游客数量突破1570万人次，创历史新高。2025年，大埃及博物馆预计将正式开放，希望埃及能借此实现接待游客1800万人次的目标。

2024年是中埃建立全面战略伙伴关系十周年、“中埃伙伴年”，双方举办了丰富多彩的外交、经贸、投资、文化和旅游活动，有力促进和推动了双边在各领域的发展和交流。中国驻埃及大使廖力强说，当前中埃人员往来日益频密，每周直航航班数量达32班次，2024年中国访埃游客预计达30万人次。

埃及旅游和文物部长谢里夫·法西在去年10月举办的中国出境旅游交易会上表示，埃及正在全面推进旅游业改革，放宽行业管制，吸引新投资，中国是其吸引新投资的目标之一。

据埃及旅游促进局介绍，埃及政府已推出多项专门针对中国游客的服务和措施，包括在金字塔、神庙等旅游景点设置中文指示牌，增加中文导游的配置，以及鼓励更多酒店提供中式餐饮服务。

上埃及文化旅游营销委员会主席穆罕默德·奥斯曼接受新华社记者采访时表示，近年来，越来越多中国游客倾向于选择历史遗址与自然景观相结合的旅游胜地，埃及便成了旅行的理想之选。他呼吁增加两国之间的航班，并鼓励埃及旅游公司进一步与中国企业加强合作，为中国游客提供更加多样化的旅行服务。

“有朋自远方来，不亦乐乎！”苏卜希笑着说，“中国游客对埃及的历史和文化充满兴趣，我也希望为他们提供更好的服务，让每一位游客都能感受到埃及的热情与友好。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)