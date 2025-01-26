新华社乌兰巴托1月25日电 通讯｜中国“一带一路”人道主义项目让蒙古国患病老人儿童重燃生活希望

苏力雅

“我从小就不能参加任何体育运动。而在手术成功后，我可以进行任何自己喜欢的运动了。”16岁的巴特比勒格·希基胡塔格兴奋地告诉记者。

他说，他在四个月大时就被诊断出患有先天性心脏病。当时，当地医生认为风险太大，不建议做手术。直至2024年11月，他获得了去中国治疗的机会。

另一位先天性心脏病患儿的母亲策仁都勒玛·阿拉坦娜仁也告诉记者，自己的孩子刚出生就被诊断出患有先天性心脏病，当时家里经济条件难以支撑手术及后续治疗，这对她来说是晴天霹雳。万幸的是后来得到了中国医生的帮助，让她和孩子重新燃起对生活的希望。

23日，在蒙古国红十字会总部，曾获得中国医疗援助的蒙古国患者代表及家属齐聚一堂，与中国驻蒙古国大使沈敏娟会面，对中国提供的宝贵医疗援助表达衷心感谢。

沈敏娟说，今天看到患儿和家人们的笑容，我感到非常欣慰。这是对我们工作最大的鼓舞，也是推动我们不断努力的强大动力。

沈敏娟表示，中蒙两国互为重要邻国，中方愿意通过“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”以及 “一带一路·光明行”行动，致力于增进包括蒙古国在内的国际社会民众的健康福祉，让更多需要帮助的患者得到及时救治。

聚会现场，来自蒙古国东南部东戈壁省的老牧民巴特乌力吉·阿吉呼告诉记者，感谢中国医生让他重见光明。曾经几乎没有视力的眼睛在去年9月到中国接受白内障手术后，视力恢复得非常好，这使他的生活重燃希望。

同样，居住在乌兰巴托的老人古尼·道尔吉帕格玛也是“一带一路·光明行”项目受益者。她说：“很庆幸自己得到了去中国治疗的宝贵机会。恢复视力对我意义非凡，对中国的白衣天使们感激不尽!”

蒙古国红十字会多年来与中国红十字会积极开展合作。根据中蒙两国红十字会合作计划，中国红十字基金会于2017年正式启动“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”蒙古国行动，并自2019年起在乌兰巴托正式启动“一带一路·光明行”蒙古国行动。

据蒙古国红十字会秘书长宝勒尔玛介绍，截至目前，该国约有150个先天性心脏病患儿通过“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”成功接受治疗；540个患有眼疾的老年人受益于“一带一路·光明行”项目，得以重见天日。她说，这些项目实实在在为患者带来了希望，是蒙中两国人道主义合作的典范。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)