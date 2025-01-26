打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯丨中国“一带一路”人道主义项目让蒙古国患病老人儿童重燃生活希望

2025年01月26日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌兰巴托1月25日电　通讯｜中国“一带一路”人道主义项目让蒙古国患病老人儿童重燃生活希望

　　苏力雅

　　“我从小就不能参加任何体育运动。而在手术成功后，我可以进行任何自己喜欢的运动了。”16岁的巴特比勒格·希基胡塔格兴奋地告诉记者。

　　他说，他在四个月大时就被诊断出患有先天性心脏病。当时，当地医生认为风险太大，不建议做手术。直至2024年11月，他获得了去中国治疗的机会。

　　另一位先天性心脏病患儿的母亲策仁都勒玛·阿拉坦娜仁也告诉记者，自己的孩子刚出生就被诊断出患有先天性心脏病，当时家里经济条件难以支撑手术及后续治疗，这对她来说是晴天霹雳。万幸的是后来得到了中国医生的帮助，让她和孩子重新燃起对生活的希望。

　　23日，在蒙古国红十字会总部，曾获得中国医疗援助的蒙古国患者代表及家属齐聚一堂，与中国驻蒙古国大使沈敏娟会面，对中国提供的宝贵医疗援助表达衷心感谢。

　　沈敏娟说，今天看到患儿和家人们的笑容，我感到非常欣慰。这是对我们工作最大的鼓舞，也是推动我们不断努力的强大动力。

　　沈敏娟表示，中蒙两国互为重要邻国，中方愿意通过“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”以及　“一带一路·光明行”行动，致力于增进包括蒙古国在内的国际社会民众的健康福祉，让更多需要帮助的患者得到及时救治。

　　聚会现场，来自蒙古国东南部东戈壁省的老牧民巴特乌力吉·阿吉呼告诉记者，感谢中国医生让他重见光明。曾经几乎没有视力的眼睛在去年9月到中国接受白内障手术后，视力恢复得非常好，这使他的生活重燃希望。

　　同样，居住在乌兰巴托的老人古尼·道尔吉帕格玛也是“一带一路·光明行”项目受益者。她说：“很庆幸自己得到了去中国治疗的宝贵机会。恢复视力对我意义非凡，对中国的白衣天使们感激不尽!”

　　蒙古国红十字会多年来与中国红十字会积极开展合作。根据中蒙两国红十字会合作计划，中国红十字基金会于2017年正式启动“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”蒙古国行动，并自2019年起在乌兰巴托正式启动“一带一路·光明行”蒙古国行动。

　　据蒙古国红十字会秘书长宝勒尔玛介绍，截至目前，该国约有150个先天性心脏病患儿通过“天使之旅——‘一带一路’大病患儿人道救助计划”成功接受治疗；540个患有眼疾的老年人受益于“一带一路·光明行”项目，得以重见天日。她说，这些项目实实在在为患者带来了希望，是蒙中两国人道主义合作的典范。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部