新华社布达佩斯1月25日电（记者 陈浩）匈牙利文化与创新部长汉科·鲍拉日24日在首都布达佩斯表示，匈政府始终致力于加强匈中关系，希望两国关系在2025年更上一层楼，祝愿匈中关系在新一年里如同匈牙利的托卡伊美酒，芬芳甘甜、醇厚绵长。

1月24日，在匈牙利布达佩斯，匈牙利文化与创新部长汉科·鲍拉日在新春招待会上致辞。 新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

汉科当天在中国驻匈大使馆举办的2025年新春招待会上告诉新华社记者，匈中始终相互尊重，匈中合作不仅符合两国利益，还表明世界的前进方向不是“脱钩断链”，而是互联互通和伙伴关系。

汉科说，过去一年，匈中合作成果丰硕，双方组织众多文化、教育等活动，庆祝两国建交75周年。2025年，匈方将通过举办展览、音乐会等活动，继续加强两国文化交流，使匈中关系更上一层楼。

1月24日，在匈牙利布达佩斯，匈牙利文化与创新部长汉科·鲍拉日接受新华社记者采访。 新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

汉科表示，近年来匈中两国在对方首都互设文化中心，这些机构已成为双方展示文化遗产和促进相互了解的重要平台。新一年里，匈方将与中方进一步深化教育和研究领域的合作。

汉科祝福中国人民在农历蛇年幸福、成功、健康，“祝愿匈中关系在新一年里如同匈牙利的托卡伊美酒，芬芳甘甜、醇厚绵长”。

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