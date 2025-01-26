新华社哈瓦那1月24日电（记者李子健）拿骚消息：巴哈马总理戴维斯日前表示，巴中建交以来，中方在经济社会发展等领域向巴方提供了宝贵支持，巴中关系在相互尊重和合作的基础上日益牢固。

戴维斯23日在出席中国驻巴哈马使馆举办的2025年春节招待会时表示，中国一贯支持巴全面发展，巴政府和人民对此表示最诚挚感谢。巴哈马坚定不移恪守一个中国原则，尊重中国主权和领土完整，并将其视为巴中关系的基石。巴方将继续致力于深化巴中友谊，推动双边关系迈上新台阶。

戴维斯代表巴政府和人民向中国政府和人民致以节日祝贺。他表示，春节传统文化凸显了中国文化的丰富性及其在促进和谐与繁荣方面的全球意义。

中国驻巴哈马大使严家蓉致辞说，中国和巴哈马同属“全球南方”，中国追求的不是独善其身的现代化，而是实现共同繁荣的世界现代化，欢迎巴哈马搭乘中国发展快车。中方支持巴本地组织和社区举办了一系列与中国有关的文化活动，如龙舟节、风筝节和书法体验等，相信这些活动可以成为巴哈马体育旅游、文化旅游的亮丽名片。

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