人民网柏林1月25日电 （记者刘仲华）中国驻汉堡总领事丛武1月24日在汉堡爱丽舍酒店举办乙巳蛇年春节招待会。汉堡市议长费特和副议长施密特、吕贝克市议长舒曼等领区各界友好人士、联合国机构和领团代表、中资机构、华侨华人及留学生代表500余人出席。

丛武表示，春节是中华民族的传统佳节，是万家团圆、共享天伦最重要的日子。不久前，春节被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，让中国年味与世界共享。在中华文化中，“团圆”不仅寄托家庭和睦、亲人相伴的期盼，更蕴含天下一家、合作共赢的理念。2024年，北德地区对华港口、贸易、新能源、人文等领域合作交流亮点纷呈，充分展现中德合作活力与潜力。这种“和合”精神，正与春节“团圆”寓意不谋而合，彼此信赖，携手前行，方能共迎春光，同沐春风。2025年是“十四五”规划收官之年，无论国际风云如何变幻，中国都将以更开放姿态与世界共荣，为和平团结赋能，为发展合作添彩。

图为旅德艺术家在招待会现场表演节目。余睿摄

费特议长在热情洋溢的致辞中，向北德华侨华人和中国朋友致以新春祝福。费特表示，德中双方虽国情和制度不同，但不妨碍我们彼此欣赏、互学共鉴，双方合作基础稳固、成果丰硕。德中未来应聚焦电池、光伏、氢能等领域合作。德国应特别借鉴中国在电动汽车领域卓越成就，推动气候保护和可持续发展。费特议长高度赞扬中国政府对德公民免签政策，认为这一务实举措彰显中国开放胸怀，拉近两国人民距离，增进相互理解与友谊。她以去年率团访华经历力荐“中国游”，建议更多德国民众亲身去体验、去思考，形成自己的“中国观”。费特强调，汉堡与上海将迎来结好40周年，双方合作内容具体、高效务实且富有成效。汉堡将继续丰富并深化友城关系内涵，期待与中方携手同行，推动双边关系再上新台阶。

活动现场气氛热烈，年味浓郁，欢声笑语迎新春，张灯结彩过大年。旅德艺术家们精心准备的文艺表演融汇中西、境界高渺、韵味悠长，赢得满堂彩。丛武总领事夫妇与新朋老友亲切交谈，畅叙中德友好。来宾们互致春节祝福，共祝两国人民幸福安康，祝中德关系历久弥新、再创辉煌。

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