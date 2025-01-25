新华社北京1月25日电 综合新华社驻外记者报道：中国农历蛇年新春将至，我驻外使领馆近日举办多种活动，同驻在国各界友好人士、华侨华人、中资机构和中国留学生代表等欢聚一堂，共庆新春、互致祝福，共期美好未来。

中国驻俄罗斯大使馆举办2025年俄罗斯友人新春招待会。俄罗斯国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫在致辞中说，2024年，俄中政治合作取得新成就，经贸合作继续发展，人文合作愈加巩固。他希望在即将到来的蛇年里俄中两国人士尽其所能，让俄中关系绽放出新光彩。

在中国驻韩国大使馆举行的迎新春招待会上，韩国前国会议长金振杓、国会副议长李学永、韩中议员联盟会长金太年等各界友人、各国驻韩使节，在韩中资机构、华侨华人、留学生代表等600余人出席。与会韩方人士表示，韩中是分不开的近邻，希望韩中两国以今明两年先后主办亚太经合组织领导人非正式会议为契机，加强各层级沟通，深化经济、人文等领域合作，推动韩中战略合作伙伴关系不断发展。

中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆举办新春招待会，吉政府第一副总理阿曼格利季耶夫、最高法院院长萨特耶夫等政要及各界友好人士、在吉华侨华人、中资企业、孔子学院和留学生代表等约500人出席。阿曼格利季耶夫表示，吉中关系快速发展，各领域合作成果喜人，树立了睦邻友好和互利合作的典范。吉方愿同中方深化全方位合作，推动两国关系发展不断迈上新台阶。

中国驻阿根廷大使馆日前在布宜诺斯艾利斯举办“温暖迎春·共庆中国年”乙巳蛇年春节招待会。阿众议院阿中友好小组主席桑迪兰、财政国务秘书基尔诺等当地政要和各界友人，旅阿华侨华人、中资机构、教师留学生代表等近500人出席。桑迪兰向中国朋友们致以新春祝福，并愉快分享其近期访华感受。她高度赞扬中华文明源远流长、博大精深，中国人民坚韧、顽强、智慧、团结、友爱、谦逊，中国在脱贫攻坚、可持续发展、科技进步、工业发展、相互尊重等方面为世界树立了典范。

哥斯达黎加外长安德烈在中国驻哥斯达黎加大使馆举办的春节招待会上致辞表示，新的一年，哥方期待进一步密切同中方对话与合作，共同推动两国关系取得积极进展，为两国人民带来更大福祉。哥斯达黎加前总统奥斯卡·阿里亚斯在接受新华社记者采访时回顾了他2007年执政期间推动与中国建交的往事。“我非常荣幸能够在担任哥斯达黎加总统时与中国建立外交关系，将两国人民团结在一起。”另一位哥斯达黎加前总统菲格雷斯表示，希望两国关系越来越好，“中国是一个美好的国家，我们彼此可以相互学习很多东西”。

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫、埃及外交部亚洲事务部长助理沙欣，旅埃华侨华人、留学生和中资机构代表等约600人日前出席了中国驻埃及大使馆举办的新春招待会。沙欣表示，埃方将同中方一道，朝着构建面向新时代的埃中命运共同体的目标提升埃中关系水平。

中国驻老挝大使馆日前在老挝首都万象举办2025年新春招待会。在招待会现场的表演环节，老挝寮都公学、老挝国立大学孔子学院的师生共同献上歌曲、舞蹈、川剧变脸等精彩的文艺节目，赢得观众阵阵掌声，大家在喜庆祥和的热烈气氛中，共迎乙巳蛇年新春。

中国驻乌拉圭大使馆举办“温暖迎春·共庆中国年”2025年新春招待会，首都蒙得维的亚市市长苏尼诺祝贺新春佳节，表示愿加强对华合作，不断深化乌中关系，造福双方人民。

澳大利亚南澳大利亚州州长马思诺日前在中国驻阿德莱德总领事馆与南澳州政府合办的庆祝中国春节晚宴上表示，在中华传统文化中，蛇象征着智慧与机会，期待对华关系在即将到来的农历新年里“吉祥如意”，取得更大发展。

小笼包、春卷、炒菜……中国驻伊斯坦布尔总领馆举办的新春招待会上，中国的传统美食让土耳其友人从“舌尖上”感受中国年味。总领馆与当地中资企业、华侨华人也为土耳其友人准备了剪纸、灯笼、书法、变脸等中国传统艺术，让他们在浓浓的中国年味中，感受中国文化魅力。

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