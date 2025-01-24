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苏丹冲突双方互指对方烧毁该国最大炼油厂

2025年01月24日10:03 | 来源：新华网
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　　新华社开罗1月23日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队和苏丹快速支援部队23日分别发表声明，指责对方烧毁位于首都喀土穆的喀土穆炼油厂。

　　苏丹文化和新闻部长兼政府发言人哈立德·阿里·艾萨尔23日发表声明说，苏丹快速支援部队当天烧毁了喀土穆炼油厂，这是其持续、系统性破坏该国政府机构、大坝、学校、医院等重要设施行动的一部分。声明指责苏丹快速支援部队公然违反国际人道主义法和《日内瓦公约》，呼吁所有国家和人权组织将苏丹快速支援部队及其支持者列为“恐怖实体”，追究其肇事责任。声明还说，苏丹政府有能力重建所有损毁的重要设施。

　　另据苏丹武装部队同日在社交媒体发表的声明，苏丹快速支援部队因未能实现其夺取该国资源和土地的“幻想”，故意纵火烧毁喀土穆炼油厂，意在摧毁该国基础设施。

　　苏丹快速支援部队随后发表声明称，苏丹武装部队持续空袭喀土穆炼油厂，23日上午又出动战机向炼油厂投放爆炸物，烧毁了其剩余设施。声明还呼吁国际组织记录苏丹武装部队犯下的“罪行”，将肇事者绳之以法。

　　喀土穆炼油厂位于喀土穆以北约70公里处，是苏丹最大的炼油厂。自2023年4月苏丹武装冲突爆发以来，该炼油厂一直处于苏丹快速支援部队控制下。目前这座炼油厂已停止运营，但其内部储存的石油仍可为苏丹快速支援部队的军事行动提供支持。1月22日开始，苏丹武装部队从多个方向发起大规模进攻，试图收复喀土穆炼油厂。

(责编：刘叶婷、崔译戈)

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