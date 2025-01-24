新华社罗马1月23日电（记者任耀庭 张馨文）联合国粮食及农业组织（粮农组织）23日晚在位于意大利首都罗马的粮农组织总部举办中国农历春节招待会。多国驻意外交人员、意大利官员及粮农组织工作人员齐聚一堂，欢庆佳节。

活动现场布置了富有中国文化特色的大红灯笼和汉字春联，与随处可见的金蛇玩偶一同营造出喜气洋洋的氛围。活动现场的武术、舞剑和古筝等表演博得众人纷纷喝彩，来宾们品尝了虾饺、春卷等中国传统特色美食。据粮农组织介绍，今年恰逢该国际组织成立80周年，这使得今年的招待会具有特别意义。

粮农组织总干事屈冬玉在致辞中表示，蛇象征着智慧、创造力与变革，这与粮农组织当前推动机构革新、实现转型的目标高度契合。粮农组织致力于推动全球农业粮食体系转型，确保其更加高效、包容、韧性和可持续，并实现“更好生产、更好营养、更好环境、更好生活”这“四个更好”的目标，以推动全球共享繁荣，不让任何人掉队。他呼吁国际社会通过团结、理解和协作，共同确保实现全球和平与粮食安全。

谈到春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，屈冬玉说，这表明春节不仅是中国的传统节日，还体现了多元文明之间相互尊重、交流互鉴的包容精神。

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