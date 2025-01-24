1月23日，观众在美国加利福尼亚州奥兰治县南海岸广场观看“美国顶尖摄影师旅拍广东”摄影展。新华社发（邱晨摄）

新华社洛杉矶1月23日电（记者高山 谭晶晶）“‘你好，中国！欢朋满粤’——美国顶尖摄影师旅拍广东”摄影展23日在位于美国加利福尼亚州奥兰治县的美国西海岸最大购物中心南海岸广场揭幕，通过4名美国摄影师在广东省拍摄的系列图片向美国民众展示丰富多彩的中国岭南文化以及日新月异的当代中国。

2024年11月，普利策奖获得者黄功吾、前《洛杉矶时报》资深摄影记者伊尔凡·汗等4名美国摄影师以“欢朋满粤 一起看广东”为主题开启了一次别开生面的岭南旅拍行。他们用10天时间在广东省多个城市采风，亲身感受岭南民风民俗，用镜头记录下所见、所闻、所品的真实中国。

1月23日，观众在美国加利福尼亚州奥兰治县南海岸广场观看“美国顶尖摄影师旅拍广东”摄影展。新华社发（邱晨摄）

黄功吾是一名美籍越南裔摄影师，凭借一幅越战照片《战火中的女孩》获1973年普利策新闻奖。他在接受新华社记者采访时表示，他多次到过中国，每次都能感受到中国不同的魅力，他希望用镜头记录更多中国之美，并展现给美国民众。

伊尔凡·汗说，这次广东之行让他看到了一个真实的中国，感受到这个国家所发生的飞速变化。广东民众在镜头下的幸福生活，尤其年轻人进取开放的精神面貌给他留下了深刻印象。

中国驻洛杉矶总领馆文化参赞王太钰表示，这些美国摄影师深入广东，通过自己的镜头记录中国人的生活、文化传承和当代中国的发展，有助于美国民众了解一个真实的中国。

此次摄影展由中国驻洛杉矶总领馆与今日广东国际传播中心主办，南海岸广场和洛杉矶中国文化发展中心承办。展览将持续至2月9日。

(责编：刘叶婷、崔译戈)