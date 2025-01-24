新华社巴拿马城1月23日电（记者许咏政）巴拿马“1989年12月20日委员会”23日宣布，通过脱氧核糖核酸（DNA）鉴定方式确认1989年美军入侵巴拿马事件中一名失踪者的身份。

据报道，这名失踪者的遗骸2020年在一次挖掘工作中被发现，随后一直被存放在位于首都巴拿马城的“和平花园”公墓。经确认，它属于时年25岁的亚历杭德罗·安东尼奥·哈伯德·托雷罗。

哈伯德曾是巴拿马大学法学院学生，母亲最后一次见到他是在1989年12月19日。其父母2022年去世前一直在为寻找儿子而努力，母亲2018年提供了DNA样本。

该遗骸身份由巴拿马法医科学研究所和危地马拉法医人类学基金会联合确认。目前，巴拿马公共检察院正与相关机构合作，准备将遗骸交还其家属。

1989年12月20日凌晨，美国以“保护美国侨民生命财产安全”为借口开展代号为“正义事业”的军事行动，出动精锐部队悍然入侵巴拿马。据联合国统计，美国发动的此次军事行动导致近500名巴拿马人死亡。

为调查当年美军入侵所造成的死伤真相，巴拿马政府于2016年成立了“1989年12月20日委员会”。近年来，“1989年12月20日委员会”一直在寻找不明身份的美军入侵遇难者遗体，通过DNA鉴定等方式重新验明身份。2024年9月，该委员会更新了一份有441名遇难者的名单，其中年龄最小的仅1个月大，最年长的84岁。

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