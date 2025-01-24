1月23日，一架土耳其航空公司客机抵达叙利亚大马士革国际机场。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

新华社大马士革1月23日电（记者程帅朋 冀泽）土耳其航空公司一架客机23日抵达叙利亚大马士革国际机场，恢复与叙利亚中断近13年的航班。

据报道，这架客机上载有345名乘客，其中包括叙利亚乘客、土耳其外交部副部长努赫·耶尔马兹和土耳其航空公司首席执行官比拉尔·埃克希。

1月23日，乘坐土耳其航空公司客机的乘客抵达叙利亚大马士革国际机场。新华社发（阿马尔·萨法尔贾拉尼摄）

叙过渡政府外交部部长助理艾哈迈德·杜坎当天在大马士革国际机场举行的新闻发布会上说，恢复直航为叙利亚海外民众有尊严地返回祖国带来希望。

耶尔马兹表示，恢复与叙直航是“历史性时刻”，土耳其航空公司将重新“把大马士革与全世界联系起来”。

埃克希说，恢复航班将有助于为叙利亚、叙人民及地区民众提供服务。土耳其航空公司每周将安排三个航班飞往大马士革。

2011年叙利亚内战爆发后，一些国际航空公司停飞前往叙利亚的航班。

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