新华社上海1月23日电（记者许晓青）中国和孟加拉国建交50周年系列活动“中孟共同愿景：和平、稳定与繁荣”研讨会23日在上海举行。中孟两国的政府官员、专家学者表示，两国应继续深化各领域合作，共同应对全球挑战。

今年是中孟建交50周年，也是“中孟人文交流年”，两国关系发展面临新机遇。上海国际问题研究院院长陈东晓表示，2024年上海国际问题研究院同孟加拉国达卡大学共建了中国研究中心，希望将其建设成为一个知识交流、共享与创造的平台。双方应继续加强合作，抓住机遇，实现共同发展。

孟加拉国临时政府外交负责人图希德表示，孟中两国都致力于维护和实现世界和平、稳定与繁荣发展。两国在国际事务中相互支持，树立了国家间合作共赢的典范。孟方期待未来能够在经贸、基建、人力资源等领域继续深化与中国的合作。

上海国际问题研究院学术咨询委员会主任杨洁勉表示，在世界多极化和区域经济一体化的背景下，中孟合作有着广阔的前景，两国既有各自的目标，也有共同的使命。双方要尊重彼此的核心利益和重大关切，共同应对全球挑战，维护国际社会的公平与正义。

此次活动由上海国际问题研究院主办，来自同济大学、华东师范大学、上海图书馆及上海国际问题研究院等机构的专家学者围绕中孟人文交流、区域合作、经济发展等议题展开深入探讨。

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