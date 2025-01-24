人民网曼谷1月23日电 （记者张矜若）冰雪相约庆新春，中泰携手享冬旅。1月22日，作为“欢乐春节”活动的重要一环，中国驻曼谷旅游办事处于泰国尚泰购物中心举办2025“欢乐春节”暨“你好！中国”冬季入境游主题展开幕式。

中国驻泰国使馆公使衔参赞常禹萌、尚泰执行副总裁诺塔吉、曼谷市副市长萨龙、泰国国家旅游局大型活动办事处主任纳特以及中国驻曼谷旅游办事处负责人赵歆等出席活动共同启动开幕，并邀请泰国著名艺人杨芸晴（Sunnee）等助兴演出，现场近千名观众观看开幕式活动。

中泰嘉宾在活动开幕式上合影留念。活动主办方供图

开幕式结束后，嘉宾受邀共同参观“你好！中国”冬季入境游主题展，杨芸晴还化身旅游展“代言人”用泰语向泰国观众推介中国的冰雪之旅。

此次展览以“冰雪”为主题，驻曼谷旅游办事处邀请赴华旅游市场份额最大的泰国正好旅游有限公司以及便利支付金融机构银联国际泰国代表处等合作，通过一系列精心设计的活动和展示，吸引泰国游客参与互动，加深他们对中国冬季旅游的印象。

为了让参观者更好地体验中国的冬季风情，主题展专门策划了四个区域。冰雪主题图片展区，展出横跨5个省市自治区的35幅冰雪旅游图片，让游客仿佛置身于中国北方的雪乡，感受那里的壮丽景色。模拟滑雪体验区和冰雪景点打卡区，让从未接触过滑雪的游客也能感受到驰骋雪场的乐趣，并留下自己的倩影。为了方便泰国游客前往中国旅行，展览特设了“中国入境游便利支付介绍区”，工作人员详细介绍如何使用银联卡等便捷支付方式在中国各大城市轻松消费。除了精彩的互动体验外，还有冰雪旅游线路推介区，展示中国冬季的热门景点和精品线路。

当地居民咨询中国冰雪旅游项目。活动主办方供图

驻曼谷旅游办事处邀请了专业的旅行顾问在现场解答观众关于冰雪旅游产品的各种疑问，并提供个性化的旅游建议。为了吸引更多的泰国民众参与到此次活动中来，主办方还邀请旅游博主进行现场直播互动，他们在直播间内实时分享展览的精彩瞬间，并回答观众提出的各种问题。

“你好！中国”冬季入境游主题展将持续至1月30日，预计参观人次90万，不仅展示中国冬季旅游的独特魅力，也为“欢乐春节”增添别具一格的冰雪韵味，在中泰建交50周年之际，成为两国文旅交流的又一座桥梁，带领泰国民众感受中国的节日氛围与冬季风情。

“你好！中国”冬季入境游主题展现场。活动主办方供图

(责编：刘洁妍、刘慧)