新华社海牙1月23日电 通讯｜连接荷兰郁金香与中国功夫的友谊之桥

新华社记者王湘江 朱超

有人因郁金香开启与中国长达40年的“花之缘”，有人数十年如一日向“洋弟子”传授中国功夫和文化，有人不辞辛苦带领欧洲游客到中国领略名山大川……在荷兰，有一群人正用热爱和行动推动中荷各领域合作，助力搭建中荷友谊的桥梁。

2024年是中荷建立开放务实的全面合作伙伴关系10周年。实际上，中荷两国经贸关系更加源远流长。过去50多年间，中荷双边贸易额从不到6900万美元增长至逾1170亿美元，荷兰已成为中国在欧盟内的第一大投资目的国和第二大外资来源国。

荷兰国花郁金香已成为中荷经济合作的生动象征，荷兰百年花卉企业扬·德威特花卉种球公司见证了这一历史。从1984年该公司向中国出口第一盒郁金香种球开始，郁金香在中国大江南北次第绽放。

“从一开始，我的父亲就对中国充满信心，他说过‘永远不要怀疑中国’。”公司董事长扬·德威特回忆起跟随父亲到中国开拓市场的情景，感触颇深。

这份信心是这家荷兰家族企业过去40年在中国市场成功发展的基石。德威特说，如今，中国已成为荷兰郁金香、百合等花卉的最大出口市场之一，随着中国人民生活水平不断提升，花卉消费市场还将进一步扩大，中荷花卉产业合作的未来充满潜力。

如果说郁金香是中荷经济合作的象征，那么中国武术则是文化交流的纽带。在荷兰，武术家亨利·艾里奥诺拉被誉为中国功夫的“欧洲传播大使”。他在荷兰开设武馆，在欧洲各地通过举办各种武术比赛、训练班和研讨会推广中国武术，同时还身兼中国沧州市武术协会的海外推广大使。

从少年时学习武术，到如今身兼多重角色，艾里奥诺拉一直致力于在欧洲推广中国武术和中国文化。从上世纪80年代起，他每年都会在阿姆斯特丹组织中国春节庆祝活动，带领自己的弟子，用舞狮、舞龙和武术表演展现中国文化的魅力。

“我热爱中国武术，热爱中国文化。”他对记者说。新近推出的免签政策为他频繁往返中欧两地提供了便利，也让他对未来的中荷武术交流充满期待。“我学习中国武术多年，深受中国文化熏陶，中国文化之美让我痴迷，我对学习和推广中国武术和文化乐此不疲。”

旅游是中荷友谊的另一扇窗口。近年来，荷兰游的热度持续增长，位于荷兰北部的羊角村成为中国游客心目中的“荷兰童话”打卡地。

羊角村村长盖比告诉记者，过去一年，到访羊角村的中国游客人数大幅增加，让她和同事感到惊喜。盖比多次前往中国从事旅游推广，而这一过程中她也深深爱上这个东方国度。今年年初，盖比和家人完成了在中国的首次家庭旅行，从此她和家人成为中国旅游的“义务推广大使”。

“孩子们一回荷兰，就迫不及待地向同学们讲述在中国的经历，让同学们非常羡慕。”盖比说。

荷兰导游汤姆·洛普斯也在以自己的方式增进两国友谊。洛普斯说，他已经往返中国30多次，带领450多名外国游客探索中国。洛普斯现有400多名微信好友，他告诉记者，能在荷兰和中国之间搭建友谊的桥梁让他自豪。

“中国的魅力无处不在，新签证政策延长了停留时间，这将吸引更多荷兰游客。”洛普斯笑着说。

从经济合作中的郁金香贸易到文化交流中的中国功夫，从中国游客到访羊角村到荷兰游客探索中国，两国的合作正在不断深化。正如扬·德威特所说，中荷合作还有更加广阔的空间。

(责编：刘叶婷、崔译戈)