新华社吉隆坡1月23日电（记者王嘉伟 毛鹏飞）马来西亚智库区域策略研究所署理主席陈家兴日前接受新华社记者书面采访时表示，当前中国在高质量发展的轨道上前行，依托能源转型和技术创新，为区域及全球经济作出重要贡献。马中两国在绿色低碳产业方面合作潜力巨大，前景广阔。

陈家兴长期关注全球农业与粮食安全、气候变化与环境保护等领域。他认为，中国社会经济快速发展，能源需求不断增长。在此背景下，中国大力推进可再生能源发展。过去十年间，中国水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电占比不断提升，显现出强大的能源结构调整能力。

陈家兴说，中国不仅加快推广应用可再生能源，在相关技术和设备制造方面也处于全球领先地位。“中国政府大力支持相关产业发展，使得中国企业在水电、风电和光伏设备制造领域已跻身世界前列。”他表示，中国在可再生能源应用和技术创新方面取得的成就，为全球能源转型和经济发展注入关键力量。

“对马来西亚而言，与中国在绿色能源、数字经济和基础设施建设等领域合作潜力巨大。”陈家兴指出，特别是在共建“一带一路”倡议推动下，马中双方有望在多个领域进一步深化务实合作，实现互利共赢。

当前，随着区域经济一体化进程加快，东盟与中国的合作不断深化。陈家兴说，东盟国家正在积极转向低碳经济，东盟与中国在新能源、环保技术和绿色基础设施建设等方面的合作将为这一转型提供关键动力，相信马中两国更加紧密的技术与创新合作也将为区域可持续发展注入活力。

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