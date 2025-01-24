新华社布鲁塞尔1月23日电（记者周玥 丁英华）英国能源智库“未烧尽的煤”研究组织23日发布报告显示，2024年太阳能在欧盟电力生产中占比首次超过煤炭，可再生能源份额约占欧盟电力生产的近一半。

这份名为《2025年度欧洲电力评论》的报告认为，欧洲绿色协议推动了欧盟电力行业的深刻、快速转型。2024年，太阳能仍是欧盟增长最快的电力来源，欧盟约11%的电力来自太阳能，高于2023年的9.3%；而煤炭发电量占比首次降至10%以下，为9.8%。

报告还显示，风能仍是欧盟第二大电力来源，超过天然气，低于核能。太阳能和风能的强劲增长将可再生能源份额从2019年的34%提升至约47%；化石燃料份额从39%下降到了约29%。

报告指出，电力系统需要增加其存储容量，以充分利用间歇性可再生能源，并建议将电池与太阳能发电厂共置，让太阳能发电商更好控制价格。

报告还建议，若能将发展太阳能与电池、智能电气化、扩大电网和其他清洁灵活性解决方案相结合，将会进一步减少对化石能源发电的依赖。

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