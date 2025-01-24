新华社德黑兰1月23日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部长阿拉格齐23日在社交媒体发文，重申伊朗不寻求拥有核武器。

阿拉格齐说，伊朗明确对全球核不扩散机制作出长期承诺。1968年，伊朗作为创始国签署了《不扩散核武器条约》。伊朗最高领袖哈梅内伊曾通过书面文件正式宣布所有大规模杀伤性武器在伊朗是非法的。

他说，伊朗于2015年7月与世界大国签署核协议，“该协议实施了国际原子能机构历史上干涉程度最高的检查制度”，伊朗还在协议中明确表示任何情况下都不会“寻求、发展或获取任何核武器”。他强调，这是一项“永久而明确的承诺”，即使在美国2018年单方面退出该协议后，伊朗也一直恪守该承诺。

据伊朗媒体报道，联合国秘书长古特雷斯22日在达沃斯世界经济论坛上谈到中东局势时表示，希望伊朗“一劳永逸地表明他们将放弃拥有核武器”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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