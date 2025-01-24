新华社首尔1月23日电（记者陆爱华）韩国宪法法院23日下午举行总统弹劾案第四次正式辩论并启动证人问询程序。被拘留总统尹锡悦再次出席辩论，前国防部长官金龙显作为证人出庭。

尹锡悦在当天的辩论中再次强调“戒严的正当性”。他表示，在接到国会关于解除戒严的决议后，便立即下令撤回部队并宣布解除戒严。他强调，“当时只调动了少数兵力”，而“这是合法的”。

据韩媒报道，金龙显当天在庭审中承认一号戒严布告令由本人撰写，否认尹锡悦曾下令“逮捕拘禁政治人士”。针对此前流传的“逮捕名单”说法，金龙显称“并非逮捕名单，而是有可能违反紧急戒严布告令的对象，需观察其动向”。金龙显还表示，尹锡悦在宣布戒严后指示投入最少兵力。

正式辩论结束后，在回答媒体有关“是否可以认为戒严是由金龙显主导”的提问时，尹锡悦方面律师尹甲根表示，不确定是否可以用“主导”一词，但可理解为总统和国防部长官在讨论后宣布了紧急戒严，具体的执行工作由当时的国防部长官完成。

国会方面则表示，金龙显当天的证言可信度存疑，而由尹锡悦直接向金龙显提问可能对其证词产生影响。

韩国检方于去年12月27日以涉嫌执行紧急戒严和滥用职权为由起诉金龙显，指控金龙显与尹锡悦等人以扰乱国家宪法为目的，共同策划发起紧急戒严。检方认为，金龙显向尹锡悦建议宣布紧急戒严，并以削弱国会和中央选举管理委员会功能为目的，主导了戒严部队的介入。

韩国宪法法院1月14日和16日举行两次总统弹劾案正式辩论，尹锡悦均未出席。20日，尹锡悦律师团对外表示，只要有可能，尹锡悦将出席今后所有辩论。21日，尹锡悦出席在宪法法院举行的总统弹劾案第三次辩论。据悉，宪法法院将于2月4日举行总统弹劾案第五次正式辩论。

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