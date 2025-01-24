新华社德黑兰1月23日电 通讯丨“我两次庆祝春天的到来”——中伊新年文化的交响

新华社记者陈霄 沙达提

伊朗青年沙欣·霍达班德今年28岁，其母亲是中国人，父亲是伊朗人。他的相貌很好地继承了父母双方的基因。日前在伊朗首都德黑兰举行的一个新春游园会上，这位睫毛卷翘、头发浓密的青年笑着告诉新华社记者：“幸运的是，我每年能两次庆祝春天的到来。”

中国春节象征着团圆与新生，融合了丰富的文化内涵和历史传承，展现了中国人民对于家庭、亲情和未来的深切期盼，也彰显着中华传统文化在全球文化中的独特地位和重要性。

而在伊朗，当地人也会庆祝一个“春天的节日”——诺鲁孜节。“诺鲁孜”在波斯语中意为“新的日子”，诺鲁孜节是伊朗及多个中亚国家的重要传统节日，标志着春天到来和自然复苏。

据霍达班德介绍，诺鲁孜节在每年春分到来之时，象征着新的开始与希望。“由于我的父母拥有不同的国籍，我们家过年会融合中伊两国的传统文化。母亲会做中国菜，与伊朗菜一起享用。”

他说，在两个节日中，家庭成员都会聚集在一起庆祝新年的到来，长辈向年轻人赠送象征好运的节礼，人们探亲访友，分享新年即将开始的喜悦。

伊中友好协会副会长迈赫迪·纳迪在接受新华社记者采访时说，中国春节与伊朗诺鲁孜节都是重要、自然、传统和文化的节日，具有许多相似的习俗，比如穿上色彩鲜艳的新衣、拜访亲友、长辈给孩子们赠送红包或节日礼物、假期旅游等。

纳迪说，春节和诺鲁孜节的另一个相似之处是节日前夜的美食，以及两国人们对“团圆饭”的重视。在这顿饭中，最具代表性的一种食物就是鱼。鱼在中国和伊朗的文化中都是财富、健康和长寿的象征，人们相信吃鱼能带来好运和福气。

纳迪还说，伊中两国的节庆中也都有燃放烟花爆竹的传统，“这象征着驱逐邪恶”。人们燃放烟花爆竹，并点燃火堆，跳跃其中，象征着去除身体和心灵的不幸与痛苦。

这些相似的风俗拉近了中伊人民的距离。“在两千多年的文化交往中，中国春节和伊朗诺鲁孜节的相似之处让两国人民更加亲密。这些共同点是伊中两个文明古国之间交流和相互理解的印证。”纳迪说。

12岁的哈尼娅也是中国母亲和伊朗父亲的掌上明珠。她告诉记者，“过年时，我们会在墙上挂画，准备不同的菜肴，还会交换礼物。我的伊朗亲戚们也会向我和我母亲祝贺新年的到来。”

哈尼娅比较了两种文化的庆祝方式，认为它们很相似，只有一些传统和菜肴的细节有所不同。她说：“两国的新年庆祝活动都很美。”

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