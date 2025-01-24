新华社达卡1月23日电 通讯｜中国婺剧走进孟加拉国赢得满堂彩

新华社记者孙楠

“我以前从未看过中国戏剧，今天的演出令我惊艳，我非常喜欢。”孟加拉国观众苏阿娅在“欢乐春节”婺剧专场演出结束后兴奋地告诉记者。

这场演出日前在孟加拉国首都达卡的孟加拉国艺术院国家剧场举行，吸引了800名观众。演出由中国文化和旅游部、中国驻孟加拉国大使馆、孟加拉国艺术院联合主办。

来自浙江婺剧艺术研究院的演员表演了《天女散花》《三打白骨精》等婺剧经典剧目。演员们情感表达细腻，展现了独特的艺术魅力，现场不时响起热烈掌声。

中学生拉比娅说：“我很喜欢这场表演，服装、音乐和表演风格都很棒。”

达卡市民拉赫曼已多次观看、欣赏中国文化表演。他说，中国艺术家的多元化表演给他留下了深刻印象。“希望能定期举办这样的活动，这样越来越多的孟加拉国人就能接触到中国丰富多彩的艺术和文化。”

除了中国婺剧表演，孟加拉国演员也给观众带来了精彩的传统舞蹈表演。

当地艺术家安妮塔接受记者采访时说：“很高兴能与中国艺术家一起表演，他们的表演令人难忘，非常美。尽管我们还不能充分理解中国戏剧，但艺术是相通的，我们可以通过他们的动作和表演来理解演员想表达的文化内涵，感受中国传统文化的魅力。”

中国驻孟加拉国大使姚文在演出前致辞时表示，婺剧是中国非物质文化遗产的瑰宝，是中华民族传统文化艺术的重要代表；希望更多孟加拉国人能感受中国文化的深厚底蕴和独特魅力，让中孟文化在交流互鉴中更加绚丽多彩。

孟加拉国临时政府文化顾问法鲁基在演出前致辞时向孟中两国民众致以新春问候。法鲁基表示，此次活动有力促进了两国文化交流和民心相通。

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