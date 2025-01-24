人民网旧金山1月23日电 （记者邓圩、实习生李鑫江）当地时间1月22日下午，中国驻旧金山总领馆举办文化开放日活动，加州萨克拉门托威廉兰德小学师生走进领馆，沉浸式体验中国文化。

中国驻旧金山代总领事杨守征指出，文化交流是中美关系的重要纽带，语言学习与文化体验能够为青少年搭建友谊的桥梁。他希望有更多的美国年轻人来到中国，与中国青年交朋友，共同为中美友谊作出贡献。

中国驻旧金山代总领事杨守征致辞。李鑫江摄

当天活动设计了多个互动环节，以创新方式展示中国传统文化的魅力。书法教学是首项内容，学生们在中文教师指导下书写“福”字，并融入蛇形设计进行创意装饰。活动提供多种纸张材料，鼓励学生发挥想象力。紧接着是“我是文物修复师”环节，总领馆特别从陕西博物馆借来修复兵马俑所需材料，让孩子们在动手修复迷你兵马俑模型过程中感受中国文化的智慧与艺术。同时，还有老师为学生们讲解兵马俑的历史背景及其文化意义，进一步激发了他们的兴趣与好奇心。最后进入文化知识抢答环节，学生们踊跃抢答，现场气氛热烈。每个问题结束后，主持人都会补充文化背景知识，帮助学生们在轻松互动中加深对中国文化的理解。

“我是文物修复师”活动环节。李鑫江摄

活动在威廉兰德小学学生们精心准备的舞蹈表演中圆满落幕。参与的学生纷纷表示，这次文化开放日不仅让他们对中国文化有了更深入的了解，更是一段令人难忘的体验。

威廉兰德小学师生活动现场合影。李鑫江摄

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