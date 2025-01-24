人民网开罗1月23日电 （记者沈小晓）近日，“尼罗泛龙舟”春节主题活动在开罗举办。泰国驻埃及大使塔纳瓦·诗力坤，中国驻埃及使馆参赞兼开罗中国文化中心主任张易，匈牙利、葡萄牙、韩国、新加坡、南苏丹、南非、科特迪瓦等国驻埃外交官以及埃及各界民众300余人参与。

中国驻埃及使馆参赞兼开罗中国文化中心主任张易向塔纳瓦大使赠送2025“欢乐春节”吉祥蛇。开罗中国文化中心供图

吉萨游艇俱乐部当日张灯结彩，尽显喜庆祥和的春节氛围，各国嘉宾共同为龙舟、醒狮点睛，寓意新的一年鸿运当头、吉祥如意。活动设置舞狮表演、龙舟竞技、美食品鉴、旅游咨询、书法展示等互动体验环节，现场热闹非凡。

活动现场龙舟竞技，共庆春节。开罗中国文化中心供图

活动现场龙舟竞技，共庆春节。开罗中国文化中心供图

活动现场龙舟竞技，共庆春节。开罗中国文化中心供图

宽阔的尼罗河河面上，击鼓声、呐喊声、加油声交织，40余名埃及龙舟爱好者组队竞技。他们来自各行各业，有银行职员、会计、私营企业主等，其中不少人每月定期参加龙舟训练。经过激烈角逐，非洲龙舟联盟代表队凭借默契配合拔得头筹。

近岸边，30余名国际学校师生和旅埃华人在专业指导下体验趣味龙舟拔河。堤岸上，往来宾朋近距离观看舞狮、武术表演，参与筷子夹面条等小游戏，品尝春卷、炒面等中华美食。

埃及民众参与中国文化体验活动。开罗中国文化中心供图

埃及民众参与中国文化体验活动。开罗中国文化中心供图

本次活动由开罗中国文化中心、中埃友谊促进会、香港阿拉伯对外友好交流协会主办，吉萨游艇俱乐部、非洲龙舟联盟协办。

(责编：苏缨翔、刘慧)