力争到2026年对GDP的贡献率增至45%

本报记者 张志文

近日，巴林劳工基金与风险投资加速平台缤创签署合作协议，宣布启动“开放创新计划”。根据该计划，巴林政府将率先为制造业、金融服务和电信领域的大型企业匹配合适的初创企业，支持后者开发更多应对创新解决方案，为国家经济发展注入新活力。巴林财政和国民经济大臣萨勒曼表示，巴林蓬勃发展的中小企业生态系统是国家经济的重要支柱，未来将继续充分挖掘中小企业潜力。

近年来，巴林中小企业发展势头强劲。数据显示，仅2024年第一季度，巴林中小企业数量就同比增长85%，中小企业数量在巴林主要商业企业中的占比达93%。巴林在“2030经济发展愿景”中提出简化中小企业融资条件，以提升在全球价值链中的吸引力。2017年，巴林政府设立中小企业发展委员会，旨在统筹规划中小企业发展方向。巴林可持续发展大臣努尔表示，政府将继续采取措施进一步激发中小企业对促进经济多元化和就业的重要价值，力争到2026年实现中小企业对国内生产总值（GDP）的贡献率增至45%。

根据巴林中小企业发展委员会制定的战略，巴林共采取40多项具体措施改善中小企业发展生态系统、完善相关基础设施并打造支持性监管环境。巴林工商部已上线中小企业电子注册系统，为中小企业颁发分类证书，并建立相应数据库，以监测评估中小企业成长情况。巴林劳工基金、巴林开发银行和巴林出口局等机构，也通过赠款、融资、提供咨询服务等举措，为中小企业发展提供支持。

巴林政府还采取鼓励政策提升中小企业在公共项目上的竞争力。根据巴林内阁决议，巴林政府将给本土中小企业提供10%的公共招标项目配额，国有企业必须提供10%的服务外包项目给本土中小企业。巴林招标拍卖委员会秘书长贾迈勒表示，2024年第一季度，中小企业中标数量同比增长84.8%，反映出巴林促进中小企业参与公共项目的努力。

创业是中小企业发展的关键一环。自2017年起，巴林工商部实施优化企业孵化器和加速器计划，为创业者提供更多指导、服务及平台。截至2024年初，该孵化器入驻率达83.4%。在巴林劳工基金支持下，“创业巴林”企业平台应运而生，通过举办训练营、创业大赛等活动为当地初创企业寻求推介和融资机会。2024年11月，“创业巴林”年度创业大赛落下帷幕。旨在利用远程医疗为中东地区患者寻求全球优质医疗资源的企业Tell Saleem获得头名，企业创始人哈立德表示，创业大赛内容丰富、形式新颖，为中小企业发展提供了一个重要平台，“它激发了人们的创业热情，我们未来希望能与更多企业进行深度交流。”

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)