本报记者 白元琪

漫步泰国清迈街头，适合小坐的饮品店鳞次栉比，几乎是“五步一咖啡，十步一茶饮”。在这些店铺，常能看到不少带着笔记本电脑专注工作的身影：他们或是奋力码字的旅游博主，或是远程工作的业务员、策划员，抑或是网络视频主播等。“有订单时，在线完成对接，偶尔开视频会议洽谈合作；忙碌之余，徜徉古城小巷，或驱车直奔郊野山峦，实现工作度假两不误。”在清迈古城街头一家咖啡馆，来自新加坡的网站设计师罗锐对记者侃侃而谈。

近10年来，像罗锐这样的国际“数字游民”在清迈不断聚集，形成了一个庞大的自由职业者社群。他们大多被清迈相对低廉的生活成本和惬意的城市氛围吸引。他们的到来，为这座泰北古城注入新的活力，也使其赢得“数字游民之都”的称呼。

“数字游民”的概念由来已久。1997年，一本名为《数字游民》的书最先描绘了这样一群人：他们背着电脑，走遍世界，随时随地都能“上班”。不过，直到10多年前，有了更稳定的互联网网络和更普及的远程办公工具后，特别是随着数字经济的快速发展，越来越多人加入“云端工作，世界漫游”的行列。英国《卫报》报道称，2023年底，全球“数字游民”数量已超4000万人，从摄影师、自由撰稿人到主播、互联网运营者等，职业种类五花八门。预计2030年，全球“数字游民”将超过6000万人。

总部位于美国的旅游信息网站“海外兄弟”的数据显示，当前全球“数字游民”创造的经济价值约为7870亿美元。总部位于美国的劳动力信息咨询企业MBO于2023年发布的统计数据显示，2019年至2022年，全球“数字游民”将收入的平均35%消费在食物、住宿、娱乐和日常必需品上，带动了当地相关行业的发展。“数字游民”群体还促进当地数字技术共享与系统开发、商务交流等领域合作，进一步释放全球经济增长潜力。

当前，越来越多国家和地区纷纷放宽政策，以推出“数字游民签证”、提供资金支持，以及打造专属服务平台等方式，吸引他们入境。联合国旅游组织去年发布的报告显示，目前全球已有超过60个国家推出“数字游民签证”。欧盟政策顾问辛齐娅认为，在利好政策推动下，“数字游民”将加速所在国数字化转型，并促进可持续旅游创新发展。

2020年，爱沙尼亚发出一年期“数字游民签证”，成为全球首个推出此类签证的国家。德国、葡萄牙、捷克等一些欧洲国家和地区紧随其后。亚洲国家近年来也竞相吸引“数字游民”。韩国推出两年期逗留签证。日本于2024年3月底启动“数字游民签证”计划，年收入达到1000万日元（1美元约合156日元）的远程工作者可申请6个月的逗留许可，并获得租房方面的协助。

泰国去年7月创设“数字游民签证”制度，允许持证人5年内多次出入境，每次可停留180天，最长延至一年。泰国外交部部长玛里告诉记者，普吉岛等地的民宿和酒店已尝试推出针对“数字游民”的特别套餐，吸引他们来泰工作生活。

（本报曼谷1月23日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)