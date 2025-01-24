吕 进

2024年1月24日，中国和瑙鲁在一个中国原则基础上恢复外交关系，开启两国关系新篇章。一年来，中瑙关系跨越山海，探索出一条真诚友好、相互支持的光明大道，双方平等相待，积极开展互利合作，充分彰显坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋。中瑙关系前景广阔，将为两国人民带来更多福祉。

“友好不分先后，只要开启，就会有光明前途。合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。”2024年3月，习近平主席在同对华进行国事访问的瑙鲁总统阿迪昂举行会谈时指出。阿迪昂总统在第七十九届联大一般性辩论上发言时表示：“瑙中复交，是大小国家求同互利的典范。”一年来，中瑙双方发挥元首外交引领作用，牢牢把握中瑙关系前进方向。瑙方坚定恪守一个中国原则，在多个场合公开表示支持中国统一大业。两国高层交往密切热络，一年内实现瑙鲁总统、议长、外长及所有内阁部长访华，双方持续深化治国理政经验交流。中瑙同为全球南方国家，共同追求和平与发展事业。瑙方积极参与高质量共建“一带一路”和落实三大全球倡议，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在推动世界和平与发展等议题上密切协调，在构建人类命运共同体伟大事业中携手前行。

“中国能真正帮助瑙鲁实现自主可持续发展。”瑙鲁友人有感而发。一年来，中瑙务实合作为瑙鲁带来实实在在的好处。中方支持瑙鲁购买“天际线”号集装箱货船，推动瑙鲁自主接入国际货运干线。在中方帮助下，瑙鲁有望在本国体育场举办密克罗尼西亚运动会，实现几代人的夙愿。中国地质专家助力瑙鲁探明磷酸盐矿储量，中国企业同瑙鲁公司洽谈对接、投资瑙鲁，为瑙鲁经济发展注入新动能。由中山大学中山眼科中心专家组成的医疗队为当地患者带来光明，备受瑙鲁各界欢迎。中国民族医药学会携西安市中医院、北京清华长庚医院在瑙鲁掀起“中医热潮”，针灸、推拿、刮痧、拔罐等中医传统疗法赢得广泛赞誉。中瑙两国优势互补、互利共赢，在经济社会发展领域高效合作，助力各自现代化进程。

“中国作为文明古国，现代科技如此发达，绿水青山如此美丽。”瑙鲁媒体访华团由衷赞叹。一年来，中瑙两国人文相亲、互学互鉴，各领域各层级交流方兴未艾，到瑙鲁旅游的中国游客越来越多。200多名瑙鲁各界人士赴华参访、培训，30余名瑙鲁留学生在华接受高等教育。瑙鲁民众日益了解发展和绿色共存、创新和传统并重、自信和友善兼备的中国，发自内心认同中国式现代化道路，期待借鉴中国发展经验改善生活。

站在新的历史起点，中方愿同瑙方一道，落实好两国元首重要共识，加强政治互信和互利合作，做相互尊重、共同发展的好朋友、好伙伴，推动中瑙关系不断取得新成果，更好造福两国和两国人民。

（作者为中国驻瑙鲁大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)