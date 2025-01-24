打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“共同进步的伙伴”

本报记者 孙广勇
2025年01月24日06:02 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　凌晨1时10分，老挝琅勃拉邦地区，中老铁路磨（磨丁）万（万象）段会宴河站1号三线大桥上，车辆指示灯的光亮划破夜空。

　　“轨道车，磨丁方向走。”随着中老铁路琅勃拉邦维保管理中心中方员工潘贵发出指令，一辆黄色接触网轨道车向前移动到指定作业区。作业平台上，3名接触网工半蹲着，双手抓住作业平台防护栏。

　　接触网是列车行驶的动力来源，对其定期检查和维修十分必要，且必须在没有列车运行的“天窗”时间内争分夺秒完成。

　　老挝籍员工冯图和康更迅速爬上接触网杆，拿出工具对缺陷部位进行维修。仅5分钟，他们便处理好了一处缺陷，继续向前排查。

　　“撤出平台地线，收拾工具下平台。”2时45分，“天窗”时间结束。当晚，3名接触网工共排查并处理5处接触网缺陷，完成1公里设备检查。

　　“我们配合度高，很重要的一个原因是我们是三代师徒。”潘贵说，冯图是自己的徒弟，康更是冯图的徒弟，3人朝夕相处，千百次的共同作业练就了如今的“心有灵犀”。

　　说是师父，潘贵其实只比冯图大两岁。为了能教给冯图更多的专业知识，潘贵经常利用休息时间学习，遇到不懂的问题便向班组里经验丰富的同事请教，或视频连线求助在国内的师父。“冯图勤奋好学，对我也是一种鞭策。我们更像是共同进步的伙伴。”潘贵说。

　　“接触网作业不能出现一丝一毫的偏差。感谢师父一直以来的严格要求，一遍又一遍地带着我练习、总结。”谈及师父潘贵，冯图充满感激。2023年底，冯图在琅勃拉邦维保管理中心组织的技术比武中获得第一名。如今，冯图也对自己的徒弟悉心指导，康更顺利通过了定职考试，成为一名合格的接触网工。

　　中老铁路通车3年多来，助力老挝和区域发展繁荣，其顺利运营离不开铁路人才，尤其是老挝段对属地化人才的培养。

　　2023年10月，中国政府援建的老挝铁道职业技术学院项目正式移交老方，老挝首批40名铁路专业教师在昆明铁道职业技术学院完成培训，投入到老挝铁道职业技术学院的教学工作中。老中铁路有限公司多批次招聘老挝员工，通过举办各类岗前培训班、技能提高班和“一对一”导师带徒、技能比赛等，培养了一大批优秀铁路人才，成为中老高质量共建“一带一路”的生动实践。

　　截至2024年底，中老铁路一线老挝籍员工人数接近1000人，占比达61.3%，在铁路安全管理、客货运输、设备运用维护等方面发挥越来越重要的作用。老中铁路有限公司预计，到2026年年底，万象运管中心老挝籍员工占比有望达到80%，琅勃拉邦维保中心老挝籍员工占比将提升至65%。中老铁路员工正用辛勤的汗水与不懈的努力，为老挝铁路事业长远发展注入坚实的力量。

　　（本报万象电）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部