本报记者 孙广勇

凌晨1时10分，老挝琅勃拉邦地区，中老铁路磨（磨丁）万（万象）段会宴河站1号三线大桥上，车辆指示灯的光亮划破夜空。

“轨道车，磨丁方向走。”随着中老铁路琅勃拉邦维保管理中心中方员工潘贵发出指令，一辆黄色接触网轨道车向前移动到指定作业区。作业平台上，3名接触网工半蹲着，双手抓住作业平台防护栏。

接触网是列车行驶的动力来源，对其定期检查和维修十分必要，且必须在没有列车运行的“天窗”时间内争分夺秒完成。

老挝籍员工冯图和康更迅速爬上接触网杆，拿出工具对缺陷部位进行维修。仅5分钟，他们便处理好了一处缺陷，继续向前排查。

“撤出平台地线，收拾工具下平台。”2时45分，“天窗”时间结束。当晚，3名接触网工共排查并处理5处接触网缺陷，完成1公里设备检查。

“我们配合度高，很重要的一个原因是我们是三代师徒。”潘贵说，冯图是自己的徒弟，康更是冯图的徒弟，3人朝夕相处，千百次的共同作业练就了如今的“心有灵犀”。

说是师父，潘贵其实只比冯图大两岁。为了能教给冯图更多的专业知识，潘贵经常利用休息时间学习，遇到不懂的问题便向班组里经验丰富的同事请教，或视频连线求助在国内的师父。“冯图勤奋好学，对我也是一种鞭策。我们更像是共同进步的伙伴。”潘贵说。

“接触网作业不能出现一丝一毫的偏差。感谢师父一直以来的严格要求，一遍又一遍地带着我练习、总结。”谈及师父潘贵，冯图充满感激。2023年底，冯图在琅勃拉邦维保管理中心组织的技术比武中获得第一名。如今，冯图也对自己的徒弟悉心指导，康更顺利通过了定职考试，成为一名合格的接触网工。

中老铁路通车3年多来，助力老挝和区域发展繁荣，其顺利运营离不开铁路人才，尤其是老挝段对属地化人才的培养。

2023年10月，中国政府援建的老挝铁道职业技术学院项目正式移交老方，老挝首批40名铁路专业教师在昆明铁道职业技术学院完成培训，投入到老挝铁道职业技术学院的教学工作中。老中铁路有限公司多批次招聘老挝员工，通过举办各类岗前培训班、技能提高班和“一对一”导师带徒、技能比赛等，培养了一大批优秀铁路人才，成为中老高质量共建“一带一路”的生动实践。

截至2024年底，中老铁路一线老挝籍员工人数接近1000人，占比达61.3%，在铁路安全管理、客货运输、设备运用维护等方面发挥越来越重要的作用。老中铁路有限公司预计，到2026年年底，万象运管中心老挝籍员工占比有望达到80%，琅勃拉邦维保中心老挝籍员工占比将提升至65%。中老铁路员工正用辛勤的汗水与不懈的努力，为老挝铁路事业长远发展注入坚实的力量。

（本报万象电）

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)