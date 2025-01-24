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中国经济具有强劲韧性和巨大潜力（国际论坛）

露口洋介
2025年01月24日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，中国宏观经济政策高度重视大力提振消费、提高投资效益，这有利于中国巨大的消费市场继续增长，世界各国都不应忽视中国消费市场带来的机遇

　　

　　中国去年12月举行的中央经济工作会议提出“实施更加积极有为的宏观政策”，强调“要打好政策‘组合拳’”。时隔10多年，中国货币政策取向再次转为“适度宽松”，传递出积极信号，有力提振各方信心。中国是一个人口超过14亿的大国。当前，中国宏观经济政策高度重视大力提振消费、提高投资效益，这有利于中国巨大的消费市场继续增长，世界各国都不应忽视中国消费市场带来的机遇。

　　在复杂的内外部环境下，中国经济2024年全年增长5%，在世界主要经济体中位居前列。作为世界第二大经济体，中国始终坚持开放合作、互惠共赢的理念，同各国共享发展机遇与红利。中国经济具有强劲韧性和巨大潜力，将以自身高质量发展为世界提供更多机遇。

　　中国在新能源汽车等多个制造业领域拥有先进技术，人工智能、自动驾驶等领域的研究水平也处于世界前列。新质生产力不断形成，为中国经济长远发展增添动力。从人均国内生产总值水平看，中国仍然是一个发展中国家，经济增长空间还很大。以新质生产力促进经济社会全面发展，特别是推动绿色转型，中国发展水平有望实现新跃升。

　　在中央经济工作会议上，中国再度强调扩大高水平对外开放。过去数十年，中国通过贸易和直接投资等方式促进了区域和全球发展。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效以来，成员间关税税率大幅降低，贸易活动更为活跃。中国和日本都是RCEP成员，中国消费市场增长、关税税率降低，为日本企业带来了增加出口的机遇。在诸多行业，靠近市场设立工厂非常重要。当前，中国政府为外资进入中国市场创造了更好的营商环境。《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024年版）》正式施行后，中国外资准入负面清单限制措施由31条压减至29条，其中制造业领域外资准入限制措施实现“清零”。这为各国企业进入中国市场带来重要机遇。在中国企业技术实力显著提升的情况下，外资企业与中国企业间的竞争将变得更加激烈，这将激励各国企业不断提高技术实力和市场竞争力。

　　虽然日中之间存在一些矛盾和分歧，但两国经济利益特别是产业链供应链深度交融的现实没有改变，加强经贸合作是互利双赢的选择。期待两国在更多领域开展互利合作，为各自发展增添新动力。

　　（作者为日本帝京大学教授）

　　《 人民日报 》（ 2025年01月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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