世界经济论坛2025年年会与会者热议中国经济——

本报记者 颜 欢 徐 馨 谢亚宏

1月的瑞士达沃斯，白雪皑皑。

1月20日至24日，世界经济论坛2025年年会在这里举行。在全球经济复苏乏力、保护主义抬头背景下，与会嘉宾看好中国经济发展前景，认为中国以新质生产力引领高质量发展，推动建设开放型世界经济，将为世界经济发展作出更重要贡献。

“中国经济稳定增长对各国而言都是利好消息”

1月21日晚，达沃斯会议中心主大厅悬挂起宫灯，楼梯扶手上装点着融入剪纸元素的镂空立体装饰，中国年味儿十足。丝竹声中，“天津之夜”活动拉开帷幕。

达沃斯市前市长埃尔文·罗傅伦举起手机拍摄大厅内播放的中国文化主题视频。“很高兴能在会场内看到喜庆的中国春节元素，聆听让人充满信心的中国声音。”他兴致勃勃地对本报记者说。

室外寒冬凛冽，室内讨论热烈。会议期间，百余位来自中国的各界代表在不同分论坛上积极发声，表达与各国开展合作、共促经济增长的意愿。

“我很认可中国在全球经济中发挥的关键作用。”世界经济论坛执行董事杰里米·尤尔根斯表示，在全球经济复苏乏力的情况下，中国顺利完成2024年经济社会发展主要目标，继续为全球经济增长作出重要贡献。“论坛上，与会嘉宾们都在关注中国提振内需的措施，中国经济稳定增长对各国而言都是利好消息。”

“2024年夏季达沃斯论坛期间，我访问了中国多个城市。中国的现代化程度给我留下了深刻印象，也让我对拉中合作有更高期待。”来自智利的世界经济论坛全球杰出青年阿莱航德罗·佩雷斯说，在双方共同努力下，拉中务实合作不断取得新进展，“期待双方经贸合作不断向着更大规模、更广领域、更高水平迈进”。

哈佛大学商学院工商管理荣休教授、昆山杜克大学常务副校长约翰·奎尔奇对中国经济未来发展保持乐观。他说：“中国依然是全球经济增长的重要动力。过去10年，中国对世界经济增长的贡献率远超其在全球人口中所占比重。中国的市场规模是西方企业无法忽视的，中国经济的重要性不言而喻。”

会议期间，瑞士洛桑国际管理发展学院世界竞争力中心主任阿图罗·布里斯同不少与会的中国企业家进行了交流。他说，中国企业非常重视国际合作，展现出开放包容的姿态。“作为全球主要市场之一，中国对包括欧洲国家在内的世界各国企业有着强大的吸引力。扩大开放让中国和中国企业更有竞争力，也会进一步促进全球贸易复苏。”

“未来我们将继续扎根中国，与中国共成长”

在世界经济论坛“上海之夜”活动现场，数十家扎根中国的跨国企业代表齐聚一堂，畅谈中国市场发展机遇，为中国经济前景投下信任票。

“中国是我们最大的海外市场之一。”全球物流巨头德国敦豪集团执行副总裁富睿铭曾多次访华。他表示，近年来中国不断扩大对外开放，积极吸引外资。“我们在中国的投资一直保持稳定，未来我们将继续扎根中国，与中国共成长。”

化学纤维行业龙头企业瑞士欧瑞康集团进入中国市场已有60年，在中国多个城市建立了工厂。“中国经济长期保持稳定发展，欧瑞康的发展与中国市场密不可分。”该集团董事局主席迈克尔·苏斯说。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德表示，尽管中国经济短期面临挑战，但长期向好的基本面没有改变，“我看好中国经济发展前景”。他认为，中国采取刺激内需等一系列措施，有效提振经济，政府拥有充足的政策工具应对各类挑战。

“我相信中国经济的韧性与活力。”世界经济论坛执行董事施力伟表示，中国经济继续是世界经济增长的重要动力源。中国在技术研发和教育上加大投入，在一些领域已经达到国际领先水平。中国创新能力的提升不仅带动了国内生产力的提高，也为全球科技进步提供了重要支持。

长期研究中国经济的德国经济学家伊莎贝拉·韦伯认为，中国成功抵御大宗商品价格波动的影响，减少国际环境对国内经济的冲击，相关政策举措值得其他国家借鉴。

“中国不断为推动建设开放型世界经济体系作出重要贡献”

“我们在共同做大蛋糕的同时，也要更好地分配蛋糕。在当前世界经济形势下，中国不断为推动建设开放型世界经济体系作出重要贡献。”索马里外交与国际合作部国务部长阿里·穆罕默德·奥马尔表示，合作建设开放型世界经济体系不仅为各国自身发展注入动力，也将为世界繁荣稳定作出积极贡献。

哈佛大学肯尼迪政府学院教授格雷厄姆·艾利森说：“过去5年，中国经济是世界经济增长的重要动力源，未来也将是。”

世界经济论坛工作、薪资和就业创造总负责人提尔·勒博德认为，技术变革、绿色转型等趋势对现有工作模式带来挑战，各方必须通力合作，开展技能投资。他表示，中国的可持续发展故事和国际合作案例鼓舞人心，也为很多国家提供了有益借鉴。

南非宝巴集团青年代表梅尔文·卢贝加说，科技等领域的快速发展已成为中国在国际上的核心竞争力和重要资产之一，未来将继续对中国经济发挥重要作用。“中国一直积极与世界各国互动交流，与非洲各国分享发展的成功经验。开放的中国引领着世界多极化和经济全球化。”

联想集团副总裁玛莎·曼斯菲尔德表示，中国是过去10年来创新力上升最快经济体之一。“全世界都在向绿色经济转型，需要经济实惠的脱碳技术。中国在可再生能源领域的丰富经验和先进产品，正在满足这一转型需求。”

德国柏林国际消费电子展首席执行官莱夫·林德纳表示，中国经济的韧性源于创新和长期投资。中国是德国重要的合作伙伴，以及重要的销售市场和创新策源地。他期待德中两国企业在人工智能、生物技术等领域加强合作，为双方发展创造机遇。

（本报瑞士达沃斯1月23日电）

《 人民日报 》（ 2025年01月24日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)