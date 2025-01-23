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中国新年闪亮中东最大航空枢纽

2025年01月23日16:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月23日电 （记者张志文）1月22日，由迪拜免税店主办的“温暖迎春·共庆中国年”中国新年庆典活动在迪拜国际机场T3航站楼举行，在喜庆的中国红与优雅的扇子舞间，中外嘉宾与往来旅客共同迎接农历乙巳新年的到来。

1月22日，“温暖迎春·共庆中国年”中国新年庆典活动在迪拜国际机场举行。人民网记者 张志文摄

1月22日，“温暖迎春·共庆中国年”中国新年庆典活动在迪拜国际机场举行。人民网记者 张志文摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，去年12月4日，春节正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，意味着春节源于中国，属于世界。蛇年在中国文化中有很多吉祥寓意，希望通过此次活动与更多人分享新春喜悦，展现中阿友好。

“祝愿中国朋友春节快乐，蛇年大吉！”迪拜免税店总经理拉梅什·希丹比对记者表示，中国旅客对于迪拜旅游业发展意义重大，去年中国市场在迪拜免税店销售额中占比达到7%。他期待迪拜机场在联通世界大潮流中发挥更大作用，也希望更多中国旅客选择迪拜作为国际旅行的枢纽。

1月22日，迪拜免税店联合迪拜移民局向入境中国旅客赠送新年贺礼。迪拜移民局供图

1月22日，迪拜免税店联合迪拜移民局向入境中国旅客赠送新年贺礼。迪拜移民局供图

迪拜国际机场是中东最大、全球第二大航空客运枢纽，2024年全年客运量有望创下9190万人次的历史新高。同日，迪拜免税店还与迪拜移民局合作，为入境迪拜的中国旅客赠送旅行护照夹，以此作为新春贺礼。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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