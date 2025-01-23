据报道，中国科研机构已经完成对日本福岛核污染水排海首次独立取样的检测分析。外交部发言人毛宁1月23日在例行记者会上介绍有关情况。

毛宁说，确保中方等利益攸关国独立取样监测是日方在福岛核污染水排海问题上作出的承诺内容之一。经向有关部门了解，中方科研机构已完成对中方首次独立取样样本的检测、分析，样本中氚和铯-137、锶-90等核素活度浓度未见异常。

有记者问：上述检测结果是否验证了福岛核污染水排海的安全性？

毛宁说，福岛核污染水排海涉及国际公益，日方罔顾周边国家和国际社会关切所采取的单方面行动缺乏正当性、合理性，中方反对排海的立场没有变化。在国际社会缺乏阻止日方排海的强制机制情况下，利益攸关国对日方排海持续进行独立取样监测是管控排海风险的有效措施。

“同时我们注意到，专业部门指出，单次检测结果的参考意义是有限的。中方将继续会同国际社会敦促日方切实履行承诺，确保福岛核污染水排海始终处于严格国际监督之下，持续对海水进行独立采样监测。”毛宁说。

还有记者问：检测结果正常是否代表中方将恢复日本水产品进口？

毛宁指出，中国政府始终坚持人民至上，坚定维护人民群众食品安全。在恢复日本水产品进口问题上，中方始终秉持科学态度。首次独立取样检测只是日方落实在排海问题上承诺的一个步骤。能否最终恢复日本水产品进口，要基于中方持续独立取样监测等一系列科学数据，且日方切实采取措施有效保障输华水产品的质量安全。（记者马卓言、曹嘉玥）

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