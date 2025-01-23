新华网达喀尔1月23日电（记者司源）22日，中国援助塞内加尔药品器械捐赠仪式在塞内加尔首都达喀尔的迪亚姆尼亚久儿童医院举行。中国驻塞内加尔大使馆经商处参赞戎卫东、迪亚姆尼亚久儿童医院院长玛姆·法玛·迪昂以及中国第20批援塞医疗队全体成员出席仪式。

此次捐赠的医疗物资包括小儿喉镜、电动吸引器、双目手持裂隙灯显微镜、人工晶状体、各专科专用手术器械以及急需药品。

仪式上，戎卫东表示，中国与塞内加尔长期以来在卫生健康领域保持着密切合作，这次捐赠是中塞两国深厚友谊的见证，也是我们在卫生健康领域合作不断深化的重要成果。他提到，今年是中国派遣援塞医疗队50周年，是中塞两国医疗合作的历史节点，更是双方开创医疗卫生事业新篇章的重要契机。未来，中方将围绕更多的医学专科领域，深化与儿童医院交流合作，为塞内加尔医疗事业的可持续发展注入更多活力。

迪昂表示，“此次捐赠给医院的这批药械，进一步体现了中塞两个国家为改善我们的技术设施所做的巨大努力，使我们的医院取得了令人鼓舞的成果，成为全国最受欢迎的医院之一。同时，我们感谢第20 批中国医疗队在医疗和外科领域给予合作和帮助。”

中国第20批援塞医疗队队长杨毅国主持捐赠仪式。他说，本次药械捐赠续写了中塞医疗合作新篇章，希望这批药品器械可以帮助儿童医院解决更多病患就医用药问题。中国医疗队将一如既往为当地民众提供高质量的医疗服务，当好传播中塞友谊的民间使者。

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