人民网约翰内斯堡1月22日电 （记者杨讴、戴楷然）塞拉利昂博城消息：近日，中国援塞拉利昂农业专家组在塞南方省博城举办水稻种子捐赠仪式。中国驻塞拉利昂大使王擎、塞农业部代理部长特雷莎、南方省驻节部长阿布、博城市市长穆萨等出席捐赠仪式。

中国援塞拉利昂农业专家组在塞南方省博城举办水稻种子捐赠仪式。中国援塞农业专家组供图

王擎表示，近年来中塞农业合作取得丰硕成果。中方愿与塞方共同努力，以落实两国元首共识和中非合作论坛北京峰会成果为契机，探讨开展农田建设、种业、农机等领域合作，推动更多中国农业技术在塞应用，助力塞政府实现“养活塞拉”执政目标。

特雷莎说：“过去不少塞拉利昂人靠淘金赚钱，但这不可持续，大部分人依旧穷困潦倒，我看这一片片丰收的稻田才是我们真正需要的‘金子’。有中国朋友的帮助，我们有信心在未来端稳塞拉碗、吃上中国稻。”

当地村民展示今年的水稻种植成果。中国援塞农业专家组供图

中国援塞农业专家组组长李友良介绍，此次捐赠的8万斤高产水稻种子是专家组抵塞后首批水稻育种成果，开垦、平整、试种、培育前后历时一年时间，期间还曾遭遇洪灾。即便如此，首批试验亩产仍可达到750斤，远高于塞目前水稻平均亩产量。

中国驻塞拉利昂大使王擎和援塞农业专家组合影。中国援塞农业专家组供图

捐赠仪式后，大家参观了中国农业专家组指导种植的高产水稻示范田，并体验了水稻收割活动。中国驻塞拉利昂大使王擎和博城市市长穆萨还为示范田旁新建的中国—塞拉利昂友谊桥揭牌。

中国驻塞拉利昂大使王擎（左）和博城市市长穆萨（右）为中国—塞拉利昂友谊桥揭牌。中国援塞农业专家组供图

兴农惠民伙伴行动是2024年中非合作论坛峰会通过的中非携手推进现代化十大伙伴行动之一。根据世界粮食计划署2024年报告，塞拉利昂全国82%的人口处于粮食不安全状态。塞政府将“养活塞拉”作为旗帜执政项目，期待进一步加强塞中农业合作、保障粮食安全。

(责编：刘洁妍、杨牧)