人民网华沙1月23日电 （记者禹丽敏）卡辛茨巴茨卡消息：2025“欢乐春节”·吉林省文化交流中心艺术团卡辛茨巴茨卡专场演出日前在匈牙利成功举办。布达佩斯中国文化中心主任金浩、万华宝思德化学公司总裁库帕、中传创展（北京）文化发展有限公司副总经理景晓萌、吉林省中外文化交流中心主任沙滨出席并致辞，中匈各界近千人共同感受这一场年味十足、充满中国传统文化魅力的精彩演出。

中匈各界代表出席本次演出活动。吉林省文化交流中心艺术团供图

金浩表示，去年岁末，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，此次“新春乐章”欢乐春节演出活动将为蛇年新春画上“点睛之笔”，共谱中匈友谊新篇章。

库帕·拉斯洛指出，春节象征着对未来的美好祝福与期许，感谢“欢乐春节”活动为匈牙利民众提供了深入了解与体验中国传统文化的宝贵机会。

景晓萌表示，非常荣幸能够参与组织此次“新春乐章”欢乐春节演出活动，此次活动不仅展示了中国传统文化的独特魅力，也为中匈两国的文化交流搭建了重要平台。

组织单位代表致辞。吉林省文化交流中心艺术团供图

活动在卡辛茨巴茨卡市的万华宝思德化学公司礼堂举行，现场气氛热烈，座无虚席。卡辛茨巴茨卡市位于匈牙利东北部包尔绍德州，这里也是中国匈牙利宝思德经贸合作区所在地。宝思德化学公司是匈牙利最大化工企业，成立于1949年，公司实力在欧洲位居前列。但从2008年起，宝思德公司连续亏损，在困难时期，来自中国山东烟台的万华集团伸出援手，帮助宝思德公司走出困境，在当地享有很高声望。

作为中国文化和旅游部在海外开展的春节庆祝活动，欢乐春节广泛邀请世界各国人民共享中国佳节，不断促进着中外文化的交流与融合。本次演出活动同样好戏连台，热情洋溢的歌伴舞《关东大秧歌》拉开了这场新春乐章的序幕，带领全场观众走进喜庆热闹的春节文化氛围。一场场精彩演出轮番亮相，打击乐表演《鼓魂》以中国传统乐器奏出的磅礴情感，《天女散花》《金猴闹春》等知名京剧表演展现的生动表现力，舞蹈《团扇》《传承》中古典舞与京剧艺术的完美融合，二胡独奏《赛马》、古琴与二胡协奏的《半山听雨》等民族器乐音乐作品或激情或悠扬的经典曲调，魔术《伞果幻梦》中精妙非遗技艺与民间音乐的巧妙结合，以及新疆哈萨克族民歌《玛依拉》与匈牙利民歌《春风拂水》的演唱，都向在场观众展示着中华文化在传承中发展，在交流中弘扬。本场演出活动在二人转节目《小拜年》《西厢观花》的热烈气氛中圆满结束，将本次活动推向高潮。

演出现场。吉林省文化交流中心艺术团供图

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