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中国代表：美方对海地乱局负有不可推卸的责任

2025年01月23日15:50 | 来源：新华社
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　　新华社联合国1月22日电　中国常驻联合国副代表耿爽22日在安理会海地问题公开会上表示，海地持续乱局同美国的长期介入和干涉密不可分，美国对此负有不可推卸的责任。

　　耿爽表示，长期以来，合法当局缺位、国家治理真空导致海地陷入混乱怪圈，严重损害了海地人民和国际社会对海地前景的信心。海地持续乱局同外部世界的纷扰息息相关，同美国长期以来对海地的介入和干涉更是密不可分。美国对海地当前的困境、对海地人民的苦难负有不可推卸的责任。

　　耿爽表示，解决海地问题有赖于“海地人主导、海地人所有”的政治进程。中方呼吁海地各党各派加强沟通协商、谋求团结协作，以国家和人民利益为重，加紧推进契合海地实际、得到广泛支持的过渡进程，为改善安全局势、帮助政府有效履职奠定基础、创造条件。

　　耿爽指出，中方对海地暴力肆虐、安全形势恶化深感担忧，对无辜民众深受其害无比痛心。秘书长呼吁海地当局在国际社会支持下，为遏制黑帮暴力、维护社会治安采取必要行动，中方对此完全赞同。中方愿继续同国际社会一道，为帮助海地早日走出危机提供建设性帮助。

(责编：刘叶婷、张悦)

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