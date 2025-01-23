打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企将投建伊拉克首个垃圾焚烧发电项目

2025年01月23日15:45 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜1月23日电 （记者管克江）伊拉克国家投资委员会22日宣布，将伊拉克首个垃圾焚烧发电项目以DBOO模式（设计-建造-拥有-运营）授予来自上海的一家中企——上海康恒环境有限公司。

据介绍，该项目位于伊拉克首都巴格达东南部，设计规模每天处理3000吨垃圾，发电能力100兆瓦，总投资额约5亿美元。项目将使用先进的垃圾焚烧发电技术，具有超高发电效率、超低烟气污染物排放和近零污水排放特点，符合欧盟最新环保排放标准。项目投产后，将为1000万人口提供固废管理与环境综合服务，年绿色发电7.8亿千瓦时，并可为当地创造约500个新的就业机会。

当前，伊拉克主要依赖化石能源发电，并且面临严重电力短缺问题。伊拉克国家投资委员会负责人海德尔·穆基亚表示，该项目预计于下月奠基，两年内建成。垃圾焚烧发电项目不仅有助于减少伊拉克对化石能源发电的依赖，还可以有效处理固体废弃物。有统计显示，伊拉克每天产生2300万吨废弃物。

1月22日，伊拉克国家投资委员会就首个垃圾焚烧发电项目举行新闻发布会。人民网伊纳斯·易卜拉欣摄

1月22日，伊拉克国家投资委员会就首个垃圾焚烧发电项目举行新闻发布会。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部