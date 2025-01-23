人民网迪拜1月23日电 （记者管克江）伊拉克国家投资委员会22日宣布，将伊拉克首个垃圾焚烧发电项目以DBOO模式（设计-建造-拥有-运营）授予来自上海的一家中企——上海康恒环境有限公司。

据介绍，该项目位于伊拉克首都巴格达东南部，设计规模每天处理3000吨垃圾，发电能力100兆瓦，总投资额约5亿美元。项目将使用先进的垃圾焚烧发电技术，具有超高发电效率、超低烟气污染物排放和近零污水排放特点，符合欧盟最新环保排放标准。项目投产后，将为1000万人口提供固废管理与环境综合服务，年绿色发电7.8亿千瓦时，并可为当地创造约500个新的就业机会。

当前，伊拉克主要依赖化石能源发电，并且面临严重电力短缺问题。伊拉克国家投资委员会负责人海德尔·穆基亚表示，该项目预计于下月奠基，两年内建成。垃圾焚烧发电项目不仅有助于减少伊拉克对化石能源发电的依赖，还可以有效处理固体废弃物。有统计显示，伊拉克每天产生2300万吨废弃物。

1月22日，伊拉克国家投资委员会就首个垃圾焚烧发电项目举行新闻发布会。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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