新华社瑞士达沃斯1月22日电 专访丨中国在适应气候变化方面的努力堪称典范——访世界气象组织秘书长绍洛

新华社记者郭爽

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛22日在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛2025年年会期间接受新华社记者专访时指出，中国在适应气候变化方面所做努力堪称典范，不仅照顾自身利益，还尽力帮助全球南方国家共同应对气候变化。

在全球变暖背景下，极端天气事件频发，给各国人民生命财产安全和经济社会发展带来前所未有的挑战。加强早期预警，提升适应气候变化能力，越来越重要和紧迫。

去年11月，中国在阿塞拜疆举办的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会上发布《早期预警促进气候变化适应中国行动方案（2025-2027）》，明确将通过助力提升发展中国家早期预警和适应气候变化能力等务实举措，推动构建更加安全、更具气候韧性的未来。此前，中国已与世界气象组织签署关于支持联合国全民早期预警倡议的三方合作协议。

绍洛高度赞扬中国在早期预警系统的开发和推动方面所做努力。“中国是一个大国，人口众多，暴露于（气候）风险的程度很高，但中国为适应气候变化所做努力堪称全球典范，所推动的技术创新和能力建设，非常值得中国民众为之骄傲。”她说，“我认为中国在风险评估、监测与预报、信息沟通，以及韧性建设和灾害应对等方面的工作都非常高效”。

她强调：“为所有人提供早期预警，确保地球上的每个人都受到早期预警的保护，这是一项全球性挑战，需要全球各国公共和私营部门的共同努力。”

地球正在持续变暖。世界气象组织近日发布报告说，对多个机构的数据综合分析显示，2024年为有记录以来最热年份，且是首个全球平均温度较工业化前水平升高幅度超过1.5摄氏度的年份。

绍洛指出，未来全球各地可能会发生更多的极端天气事件，必须做好准备，且关键是要建立韧性，积极适应气候变化，“把减缓议程和适应议程结合起来”。在应对气候变化方面，“中国正在切实行动，在改变能源生产和使用方面非常积极，我相信中国一定能实现最终目标”。

在谈到美国总统特朗普签署行政令，宣布美国退出《巴黎协定》时，绍洛说：“绝大多数国家都在支持《巴黎协定》，且是《巴黎协定》的签署方，正朝着同一个方向前进。我认为这个方向非常重要，尤其是能源转型等方面，这是一个不会逆转的进程，我们应继续向这个方向发展。”

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