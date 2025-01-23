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联合国官员：春节是联通世界其他文明的纽带

2025年01月23日14:54 | 来源：新华网
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新华社内罗毕1月22日电（记者林晶 黎华玲）联合国内罗毕办事处总干事班古拉22日表示，春节文化深刻体现了人与自然和谐共生的价值观，是联通世界其他文明的纽带。

联合国内罗毕办事处当天举办中国春节庆祝活动。班古拉在活动上致辞说，春节文化深刻体现了人与自然和谐共生的价值观，是中国文化的重要表现形式之一，同时也是联通世界其他文明的纽带和桥梁。包括联合国在内的多边机构庆祝春节在促进理解和加强全球联结方面有着深远意义。

“我谨代表在内罗毕的联合国大家庭，寄望蛇年带给我们非凡的智慧和洞察力，应对当前全人类面临的各种挑战。”班古拉说。

参加当天庆祝活动的肯尼亚外交部副总司长麦考莉表示，春节能够将不同文化、种族和信仰的人民聚集在一起，增进相互理解与尊重。

中国驻肯尼亚大使，常驻联合国环境规划署、人类住区规划署代表郭海燕在庆祝活动上表示，春节蕴含着中华民族对和平和睦的向往，体现了人与自然和谐共生的价值追求，赢得世界人民的广泛认同和共鸣。“在一个面临更多撕裂和分歧的世界里，人们比历史上任何时候都更加渴盼一个节日的幸福——和平的光、团聚的梦、回家的路。我们应当为此不懈努力。”

(责编：刘叶婷、张悦)

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