人民网斯德哥尔摩1月22日电（记者殷淼）1月22日，第三届全瑞典学联“春节家宴”联欢晚会在瑞典斯德哥尔摩举行。中国驻瑞典大使崔爱民及夫人，北京市文化和旅游局一级巡视员马文，中国驻瑞典大使馆教育参赞黄立琼、文化参赞李蕊与来自瑞典皇家理工学院、卡罗林斯卡医学院等多所瑞典高校的中国学生学者约400人欢聚一堂，共迎蛇年新春。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。人民网记者 殷淼摄

崔爱民在致辞时向所有旅瑞学子致以诚挚问候与新春祝福。称赞广大留学生是新时代中国青年的优秀代表，为国家发展贡献了智慧和力量，构筑了中外人民友谊的桥梁。希望旅瑞学子做留学报国光荣传统的传承者，厚植家国情怀、涵养进取品格，勤学笃行，踔厉奋发，努力成为堪当时代重任的栋梁之才，做中瑞友好和文明互鉴的推动者。

北京市文化和旅游局一级巡视员马文致辞。人民网记者 殷淼摄

马文在致辞时表示，文化交流作为连接两国人民心灵的桥梁，发挥着不可或缺的作用。此次“欢乐春节”活动，是为中瑞建交75周年这一特殊年份献上的一份文化厚礼，旨在让瑞典朋友们更深入领略中国文化的博大精深，一同感受春节这一传统节日所蕴含的团圆与希望。

全瑞典中国学生学者联谊会主席毛新月在发言时表示，对中国驻瑞典大使馆、斯德哥尔摩中国文化中心、北京市文化和旅游局，以及北京市海外文化交流中心对此次春节家宴活动的鼎力支持表达感谢，对学联同学们能与北京的青年艺术家同台献艺感到无比荣幸，她代表全瑞典中国学生学者联谊会，祝大家蛇年大吉，巳巳如意。

舞蹈《金蛇狂舞》。人民网记者 殷淼摄

京剧经典选段《贵妃醉酒》。人民网记者 殷淼摄

瑞典籍歌手天木演唱歌曲《Happy New Year》。人民网记者 殷淼摄

当晚，联欢会在喜庆热闹的民乐合奏《新春喜乐宴》和舞蹈《金蛇狂舞》拉开帷幕。京剧选段《贵妃醉酒》《梨花颂》尽显国粹魅力，马头琴弹唱的《酒歌》和《万马奔腾》展示了呼麦和马头琴这一非遗文化，将蒙古族的豪放与热情展现得淋漓尽致，赢得观众热烈掌声。舞蹈《雅集》和 《青·韵》以清新的风格带领观众穿越古韵诗意世界。杂技表演《妙舞炫竹》《花仙蝶舞》刚柔并济，生动展现了中华传统艺术的独特魅力。武术街舞《墨武风云》、街舞《青春律动》和新民乐《芳菲随响》完美融合传统与现代，动感十足，青春洋溢。最后，演出在瑞典籍歌手天木领唱、全场合唱《友谊地久天长》的歌曲中落下帷幕。

合唱《友谊地久天长》。人民网记者 殷淼摄

除了精彩纷呈的文艺演出，瑞典学联还与来自北京的非遗传承人在晚会前举办了非遗游园体验活动。来宾们不仅可以动手制作小风筝，还能体验观赏绘制糖画、捏面人和猜灯谜等非遗传统艺术。此外，活动现场邀请青年书法家写福字“送福”，设置美食摊位给旅瑞学子派送饺子和包子等传统美食，大家在美食与文化的交融中感受到浓浓的节日氛围。

体验非遗文化“制作小风筝”。人民网记者 殷淼摄

“吃到饺子就算尝到了年味”，来自甘肃的瑞典皇家理工学院博士生孟博文告诉记者，“今天恰逢北方小年，吃到饺子的同时也让人更思乡了！”孟博文说，“春节家宴”是瑞典学联打造的一个品牌活动。今晚不仅观赏到精彩的文艺节目，还让远在异国他乡的学子们感受到祖国的温暖和家乡的年味。

瑞典工程师埃德伯格在接受记者采访时表示，糖画这个非遗项目尤其令他印象深刻，糖画的制作过程和技艺特色充分体现了中国传统文化的博大精深。对于春节成功入选联合国“非遗名录”，他说，“春节是中国人跟家人团圆的日子”“我去年曾在中国体验过春节，深深体会到中国人重视家庭的传统和文化价值观。”

本次活动由斯德哥尔摩中国文化中心、全瑞典中国学生学者联谊会和北京市文化和旅游局联合举办。

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