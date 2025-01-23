新华社瑞士达沃斯1月22日电 综述｜达沃斯论坛与会人士看好中国经济前景

新华社记者陈文仙 陈斌杰 康逸

在全球经济复苏乏力、保护主义抬头之际，中国经济稳中向好的发展态势引发世界经济论坛2025年年会与会人士的关注。他们看好中国经济前景，认为中国锚定高质量发展和高水平开放将为推动全球经贸合作作出贡献。

世界经济论坛总裁博尔格·布伦德接受新华社记者专访时表示，尽管中国经济短期面临挑战，但长期向好的基本面没有改变，“我看好中国经济前景”。他说，中国采取刺激内需等一系列措施，有效提振经济，政府拥有充足的政策工具箱应对各类挑战。

中国国家统计局17日发布数据显示，2024年中国经济总量再上新台阶，首次突破130万亿元，比上年增长5%，经济总量规模稳居全球第二位。国际货币基金组织（IMF）同一天发布《世界经济展望报告》更新内容，上调中国2025年经济增长预期。

国际知名会计师事务所德勤中国首席执行官曾顺福对记者表示，中国始终是推动全球经贸合作的坚定力量，近年来中国在贸易、投资、绿色经济和数字经济等多方面持续助力世界经济增长。他说，中国对全球经济影响的一个重要表现是持续释放消费潜力，为全球商品和服务提供更多机会。

全球管理咨询公司麦肯锡中国区主席倪以理告诉记者，从市场规模、增长速度看，中国充满机遇，是值得全球企业投资的“热土”。从去年下半年数据看，中国经济稳步回升，并将在2025年延续这一趋势。

高科技跨国公司欧瑞康集团执行董事长迈克尔·聚斯表示，中国经济过去几十年来发展迅速。各国必须继续保持开放，开展经济和技术的交流合作，“合作与互信是全球经济发展的基础”。

国际货币基金组织前副总裁朱民认为，中国经济正处在结构转型阶段，增长来源和增长模式正在发生转变。展望未来，国内市场消费、制造业发展、绿色转型等领域的发展潜力将推动中国经济持续增长。

世界经济论坛2025年年会的主题为“智能时代的合作”，助推智能时代产业发展是本次年会关键议题之一。科技创新和人工智能日益成为全球新的经济增长点，中国人工智能产业的快速发展和全球贡献同样引人注目。

世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，近年来，中国不仅在人工智能技术和产业发展上取得显著进展，还在人工智能全球治理方面作出积极贡献。中国2023年提出《全球人工智能治理倡议》，为全球人工智能治理提供中国方案，并强调人工智能发展与安全并重的原则。他说：“这一倡议既是对全球性挑战的正面回应，也为国际社会在人工智能治理问题上提供了重要参考。”

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