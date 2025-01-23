人民网迪拜1月23日电 （记者管克江）拉巴特消息：2025摩洛哥“欢乐春节”系列活动近日分别在首都拉巴特、第一大城市卡萨布兰卡和“四大皇城”之一梅克内斯举办，为摩洛哥各地民众和华侨华人带来了多姿多彩的中华文化艺术盛宴。

中国驻摩洛哥大使李昌林全程出席系列活动并致辞。他指出，中国春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，彰显了春节作为全球文化遗产的重要价值，也为丰富人类文化多样性作出积极贡献。中摩都倡导文化多样性，主张文明对话，希望“欢乐春节”系列活动让更多摩民众感受中国文化的独特魅力，进一步促进两国民心相通，共同谱写中摩关系新篇章。

新春音乐会一景。 拉巴特中国文化中心供图

1月15日，在拉巴特巴赫尼尼剧场，一场新春音乐会拉开了系列活动的序幕。来自四川音乐学院的艺术家们创新演绎了弦乐重奏《嬉游曲》《梁祝》《巴蜀之画》《四季》《太阳出来喜洋洋》等经典旋律，还自创改编了摩洛哥传统歌曲《赐予你的美丽》，悠扬的旋律配上传统非洲鼓，如涓涓细流穿越时空的隧道，跨越万里在此交汇。

1月17日至19日，在卡萨布兰卡联合国广场，“欢乐春节·中国庙会”活动现场充满欢声笑语。庙会以成都市对外文化交流中心和四川音乐学院联袂奉献的文艺演出开场，现场布置了中国美术家协会《四季交响——来自中国的乡土绘画》展览，以及来自成都的绳编、剪纸、木板拓印、糖画、蛋壳画等非遗互动项目。由摩洛哥中资企业协会组织的中国美食展台也是本次庙会一大亮点，来自摩各地的多家中餐厅为民众提供了珍珠奶茶、牙签牛肉、凉皮、春卷、桃花酥等数十种特色食品。

一位小朋友被卡通画吸引。舒艾卜·布拉达摄

庙会演出。舒艾卜·布拉达摄

1月18日，在梅克内斯梅拉赫利雅得区文化艺术中心，来自成都的艺术家们为观众带来了一场视觉与听觉的双重盛宴，舞蹈、弦乐、变脸、武术、民乐等精彩节目轮番上演，千余人的剧场座无虚席。

1月19日，一场精彩的快闪演出助力“上海—卡萨布兰卡”航线首航仪式，为候机大厅带来了浓厚的中国年味。

摩前高教大臣达乌迪在参加“欢乐春节”活动后表示，感谢主办方通过多种方式让摩洛哥人民了解到中华文化的博大精深。中摩关系历史悠久，源远流长。今天，越来越多的中国公司正大力投资摩洛哥，这体现了两国关系的深入发展，摩各界应继续鼓励、支持并积极参与摩中友好合作。

本次系列活动由中国文化和旅游部、中国驻摩洛哥大使馆主办，摩青年、文化和新闻部、卡萨布兰卡市委会支持，拉巴特中国文化中心联合成都市文化广电旅游局、四川音乐学院、中国美术家协会、摩大伊斯梅利亚协会、摩中资企业协会等共同承办。（叶盈汐参与采写）

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