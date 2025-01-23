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马德里国际旅游展中国展台举行启动仪式

2025年01月23日14:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里1月22日电（记者范剑青）1月22日，马德里国际旅游展中国展台举行启动仪式，中国驻西班牙大使姚敬以及联合国旅游组织、西班牙机场管理局、马德里国际会展中心、重庆市文旅委、中央广播电视总台、中国国际航空、海南航空、中国国际旅行社等旅游和文化业界代表100余人参加。

姚敬在致辞中指出，中国出台了一系列旅游便利化措施，敞开怀抱欢迎各国游客。感谢旅游业界为优化在华旅行体验所作贡献，为中国入境游恢复和发展发挥积极作用。他还介绍了观看央视春晚等春节习俗，欢迎全球游客到中国共度新春、感受年味。

启动仪式上，重庆市文旅委进行了文旅推介，海南航空与欧罗巴航空公司签署了代码共享协议，中央广播电视总台举办了“春晚序曲 全球看春晚”特别活动。

马德里国际旅游展是世界三大旅游交易会之一，今年共有来自156个国家的9500家企业参展，预计吸引观众近25万人次。以“你好！中国”为主题的中国展台由中国驻马德里旅游办事处协调13家旅游机构和企业参与，在为期5天的展会期间将推出旅游洽谈、线路推介、非遗展示、美食品尝等多种活动。

(责编：贾文婷、杨牧)

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