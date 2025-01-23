新华社华盛顿1月22日电（记者邓仙来）美国白宫22日宣布，总统特朗普签署行政令，将也门胡塞武装重新认定为“外国恐怖组织”。

白宫当天发布的一份声明说，这项行政令推翻了前任总统拜登4年前将胡塞武装从“外国恐怖组织”名单中移除的行政令。声明说，拜登政府对胡塞武装的“软弱政策”导致其任内该武装数十次朝美国军舰开火、多次袭击“伙伴国家”民用基础设施、逾百次袭击往来于曼德海峡的国际商船。

2021年1月，特朗普政府将胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”实体。同年2月，新上台的拜登政府以也门人道主义形势严峻为由，撤销把胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”实体的认定。2024年1月，拜登政府宣布将也门胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，但未恢复对其“外国恐怖组织”的认定。

按照美国务院和相关专家说法，美国对“外国恐怖组织”的制裁力度比“特别认定全球恐怖分子”实体更大。

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