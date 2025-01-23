中国驻吉尔吉斯斯坦大使刘江平向吉总统扎帕罗夫递交国书。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

人民网阿斯塔纳1月22日电（记者李强）1月22日上午，中国驻吉尔吉斯斯坦大使刘江平向吉总统扎帕罗夫递交国书。

刘江平首先转达习近平主席对扎帕罗夫总统的亲切问候并表示，在两国元首的战略引领下，中吉关系发展处于历史最好时期，两国各领域合作取得丰硕成果，中吉乌铁路等大项目加速推进。作为新任驻吉大使，将认真落实两国元首共识，全力推动中吉关系发展。

扎帕罗夫请刘江平大使转达对习近平主席的诚挚问候，表示吉中是名副其实的友好邻邦和战略伙伴，吉方始终视对华关系为本国外交优先方向。吉方将全力支持刘江平大使履职，愿同中方深化各领域合作，造福两国人民。

刘江平大使于2024年12月30日抵吉履新，2025年1月9日向吉第一副外长递交国书副本。

中国驻吉尔吉斯斯坦大使刘江平向吉总统扎帕罗夫递交国书。中国驻吉尔吉斯斯坦使馆供图

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