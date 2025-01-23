泰国朱拉隆功大学校长威勒特·普里瓦特在活动现场致辞。

人民网曼谷1月22日电（记者张矜若）1月20日至21日，华为开发者大赛亚太区总决赛暨亚太云与人工智能论坛在曼谷举行。本次活动由华为联合泰国朱拉隆功大学、北京邮电大学共同主办，作为亚太地区技术创新的重要平台，论坛和大赛旨在推动产业生态发展，培养数字化人才，探索人工智能和云计算的广泛应用。

本次大赛分为学生赛道与企业赛道，共有220多个队伍、超600人报名参赛。经过多轮严格筛选，最终18支团队脱颖而出参与总决赛。参赛团队以华为云为技术平台，围绕AI应用、云原生等前沿领域展开创新，提出切实可行的解决方案，聚焦金融、零售、企业SaaS等行业需求，共同探索云与AI赋能行业转型的无限可能。

最终，来自中国香港的LifeSparrow队和斯里兰卡的 KernelPanic队分别拿下了企业赛道和学生赛道的冠军。

泰国朱拉隆功大学校长威勒特·普里瓦特表示：“教育与技术的结合是推动社会进步的重要力量，朱拉隆功大学致力于成为泰国领先的人工智能大学。本次活动不仅为学生和企业提供了展示创新的机会，也体现了学术界与产业界合作共赢的典范。我们期待通过与华为的深度合作，为区域培养更多能够引领数字化转型的顶尖人才。”

在活动上，与会嘉宾深入探讨了泰国在云与人工智能领域的机遇与挑战。随着泰国政府大力推动“泰国4.0”战略，云计算和人工智能正成为加速国家数字化转型的关键动力。泰国的金融、医疗、零售等多个领域已广泛采用人工智能技术来提升效率和用户体验。同时，随着5G网络的普及和华为云的落地，泰国企业在数据分析、智能应用开发和自动化流程优化方面正逐步迈向国际前沿。

华为泰国首席业务发展顾问Dr Chawapol Jariyawiroj表示，人才是数字化创新的核心驱动力。过去五年，华为泰国持续推动数字化人才生态建设，累计培养了近10万名数字化人才，其中包括超过12000名云开发者。此外，华为已与50余所泰国高校建立ICT人才培养合作，通过联合课程和培训计划赋能下一代技术创新者。特别是在与朱拉隆功大学的合作中，华为共同开设了云计算课程，为学生提供了从理论到实践的全面学习机会，助力泰国在云计算和人工智能领域的持续发展。未来，华为将继续加大在生态、教育和人才培养方面的投入，与行业和学术伙伴共同推动亚太地区的智能化进程。

活动现场，多位开发者分享了基于华为云进行创新的实践案例。例如，有团队基于人工智能技术开发了远程语音治疗增强系统，为语言障碍患者提供更高效便捷的治疗支持；还有团队设计了集成化建筑自动化管理系统，通过智能化手段提升建筑管理的效率和安全性。这些项目充分体现了开发者利用科技创新解决实际问题的能力和潜力。

在本次活动中，华为还与10余家泰国合作伙伴共同举办了伙伴双选与招聘会，为企业与优秀开发者提供对接平台。多家企业表示，通过这一形式，不仅能够识别并吸纳高潜力人才，还能共同探讨未来合作的可能性，形成更具活力的产业生态。

(责编：贾文婷、杨牧)