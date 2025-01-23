人民网阿斯塔纳1月22日电（记者李强）1月17日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆举行“温暖迎春·共庆中国年”新春招待会。中国驻乌兹别克斯坦大使于骏及夫妇和在乌华侨华人、中资机构、留学生代表等约400人出席，共同庆祝农历蛇年新春。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏致辞。中国驻乌兹别克斯坦使馆供图

于骏向侨胞致以新春问候并表示，2024年，伟大祖国隆重庆祝75周年华诞，党的二十届三中全会胜利召开，中国式现代化步履坚实、乘风破浪。中乌新时代全天候全面战略伙伴关系硕果累累，世代友好的民意基础不断巩固。2025年，中乌关系面临新的发展机遇。希望广大在乌侨胞积极融入当地社会、主动搭建交流平台、生动宣讲中国故事，为促进中乌友好、民心相通、互利合作作出新的贡献。

侨胞们在“新春市集”品尝中国特色美食，维吾尔族留学生演唱《祖国万岁》《欢乐新春》等歌曲，侨胞代表表演《又见茉莉花》《祖国不会忘记》等节目，现场“年”味十足、气氛热烈。使馆向“年度优秀领事保护与协助志愿者”和短视频“年夜饭”比赛获奖者颁奖，向侨胞们发放由陕西省侨办和使馆共同准备的“春节包”。侨胞们共同祝愿伟大祖国繁荣昌盛，中乌友好地久天长。

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