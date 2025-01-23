人民网罗马1月22日（记者郑彬）近日，联合国世界旅游组织（UNWTO）发布的最新数据显示，2024年全球国际旅客数量达到14亿人次，已基本恢复到疫情前水平。全球主要旅游目的地国家行业均呈现强劲增长势头。

联合国世界旅游组织发布的《世界旅游业晴雨表》数据显示，2024年全球国际旅客总数达到14亿人次，同比增长了11%，已基本达到疫情前水平。其中疫情后时期出行需求的大幅提升、亚太市场的强势复苏等因素是推动全球旅游业在2024年实现的快速增长的主要因素。

研究显示，从全球范围来看，中东、欧洲和非洲旅游市场2024年增长强劲，已超过2019年疫情前水平。其中中东地区国际旅游市场表现最为亮眼，旅客人数达到9500万，比2019年增长了32%，非洲和欧洲的旅客人数也均超过7400万，同比2019年分别增长了7%和1%。与此同时，美洲地区旅客总人数达到2.13亿人次，已达到疫情前97%的水平。2024年亚太地区国际旅游市场继续保持快速复苏态势，旅客总量达到3.16亿人次，同比增长了33%，已接近疫情前市场水平的87%。此外，受行业复苏拉动，与旅游业相关的上下游产业2024年也均保持了快速增长的态势。其中国际航空业已于2024年10月完全恢复到疫情前水平，全球酒店入住率也基本达到2019年的同期水平。

另据初步统计，2024年国际旅游业整体收入达到1.6万亿美元，同比增长了3%，达到2019年的104%。人均旅游消费水平已恢复至疫情前水平。全球主要旅游目的地国家中，英国、西班牙、法国、意大利等行业收益均出现大幅提升。与此同时，科威特、阿尔巴尼亚、塞尔维亚等新兴旅游业市场国家也保持了令人瞩目的高速增长。

联合国旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利表示：“2024年全球旅游业已基本完成行业复苏。在全球很多地区旅客人数及行业收入已超过疫情前水平。受市场需求的进一步增长，2025年全球旅游业有望继续保持快速发展的态势。”

据联合国旅游组织相关数据预测，2025年国际旅客数量有望实现同比3%至5%的增长。其中亚太地区的市场表现尤为令人期待。但与此同时，该机构也表示，全球经济发展乏力以及地缘政治持续紧张成为限制全球旅游业持续发展的最大风险。此外，不断上涨的能源价格、极端天气频发以及行业从业者数量不足等因素也将对行业整体发展带来负面影响。相关专家表示，未来如何在不确定因素不断增加的背景下实现行业更加平衡且可持续性的发展是各方需要关注的焦点。

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