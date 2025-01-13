新华社北京1月13日电（记者冯歆然、邵艺博）外交部发言人郭嘉昆13日表示，王毅外长访非取得圆满成功。此访夯实了中非全天候友谊，展现了中非携手应对世界百年变局的坚定决心。

当日例行记者会上，有记者问：王毅外长日前结束新年访非之旅。非洲及国际舆论对此访高度关注，评论认为，中国对非交往坚持大小国家一律平等，对非合作助力可持续发展，推动非洲国家实现长期稳定增长。发言人能否进一步介绍王毅外长此行重要意义？

郭嘉昆说，王毅外长访非取得圆满成功，并在访问结束之际接受媒体采访全面介绍此访情况。此访赓续中国外长35年来新年首访非洲的传统，更就落实习近平主席在2024年中非合作论坛北京峰会上提出的中非携手推进现代化六大主张和“十大伙伴行动”形成一系列新共识、新成果。

“王毅外长此访是中非命运共同体定位提升至‘全天候’层级后，中国外长首次访非。”郭嘉昆表示，世界形势年年在变，但中非平等相待、彼此支持的初心坚若磐石。

他介绍，非洲领导人纷纷重申将坚定奉行一个中国原则，并就西藏地震灾害表示慰问。

郭嘉昆表示，此访促进了中非各领域合作，在加强文明交流、推动绿色发展、深化农业合作等方面凝聚广泛共识，取得实实在在成果。中非都是现代化的逐梦人，没有非洲现代化就没有世界的现代化。此访推动了中非全方位协调，共同推动纠正非洲遭遇的历史不公，共同推动全球南方的团结振兴，共同推动构建公正合理的全球治理体系。

“中非关系走在前列，必将成为构建人类命运共同体的典范。”郭嘉昆说。

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